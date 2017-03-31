Дерлис Гонсалес подтвердил интерес со стороны Сиэтл Саундерс

Подтвердилась недавняя новость о том, что полузащитник «Динамо» и сборной Парагвая Дерлис Гонсалес будет выступать в MLS.

Сам футболист подтвердил информацию на радио Cardinal, а также рассказал о своем ближайшем будущем.

Гонсалес сказал, что американский клуб «Сиэтл Саундерс», за который выступает его партнер по сборной Парагвая Нельсон Вальдес, действительно заинтересован в его услугах.

Дерлис отметил, что следующая неделя станет важнейшей в принятии решения о его дальнейшим будущим.