Шахтер готовится к матчу с Зарей

«Горняки» продолжают подготовку к старту второй части чемпионата Украины.
Сегодня команда провела очередную тренировку на базе «Святошин». Самые яркие моменты занятия смотрите в наших фото- и видеорепортаже.
Напомним, матч 23-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье. Начало в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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