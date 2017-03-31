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Шахтер готовится к матчу с Зарей

«Горняки» продолжают подготовку к старту второй части чемпионата Украины. Сегодня команда провела о

  • 31.03.2017 10:30
  • 88 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
«Горняки» продолжают подготовку к старту второй части чемпионата Украины.
 
Сегодня команда провела очередную тренировку на базе «Святошин». Самые яркие моменты занятия смотрите в наших фото- и видеорепортаже.
 
Напомним, матч 23-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье. Начало в 19:30.
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    уух
      уух, 31.03.2017 10:37
    +1
    странно,..вчера они готовились к битве с Зарей
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