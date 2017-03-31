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Карраско попал в сферу интересов Баварии

Полузащитник «Атлетико» рассматривается, как возможная замена Рибери, Роббену или Косте

  • 31.03.2017 10:14
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footballhd.ru. Янник Феррейра Карраско
© footballhd.ru. Янник Феррейра Карраско

Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско является трансферной целью «Баварии».

Игра 23-летнего бельгийского вингера нравится руководству мюнхенского клуба и главному тренеру команды Карло Анчелотти.

В «Баварии» видят в Карраско замену Франку Рибери, Арьену Роббену и Дугласу Косте.

«Атлетико» не намерен отпускать футболиста, контракт которого с отступными в размере 100 миллионов евро рассчитан до лета 2022 года.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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