Карраско попал в сферу интересов Баварии

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Шахтер готовится к битве с Зарей 10:45 — reignofshakhtar Це щось накшталт брехні про так зване "вкдк", га?

Динамовцы задекларировали свои доходы 10:44 — korsun_skif Налог на троляк еще не ввели) а уже давно пора, сколько бы страна подняла с таких как Вадо.

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ: «В тюрьме видел как убивают людей» 10:39 — korsun_skif На самом деле нехорошо с ним поступили. Ну не верю, что прямо коллектором. Наверное кто то из дру...

Коноплянка вошел в историю Лиги Европы 10:34 — svida09 Як він встиг пограти в чвертьфіналах єврокубків три сезони підряд в складі трьох різних команд, я...

Владимир БЕССОНОВ: «Была колоссальная уверенность в собственных силах» 10:29 — korsun_skif Да ты что, сейчас же все правят школьники. А им подавай Месси, ну на худой конец очередной вброс ...