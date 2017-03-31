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Игроки АПЛ вдохновили детей на учебу

В Англии сняли социальный ролик, направленный на развитие молодого поколения

  • 31.03.2017 10:13
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Метки
ФК Манчестер Юнайтед. Хуан Мата
© ФК Манчестер Юнайтед. Хуан Мата

Футболисты клубов английской Премьер-лиги снялись в социальном ролике, показав, что учеба важна даже для спортсменов.


 

Источник — Sport.ua

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