Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лукас ВАСКЕС: «Можем удивить Анчелотти»

Хавбек мадридского «Реала» - о предстоящем матче против «Баварии»

  • 31.03.2017 10:05
  • 143 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Лукас Васкес
© ФК Реал Мадрид. Лукас Васкес
Во время состоявшегося в среду интервью в программе El Hormiguero Лукас Васкес сказал несколько слов о предстоящем поединке «Мадрида» против «Баварии» Карло Анчелотти в 1/4 финала Лиги Чемпионов, отметив, что его команде есть чем удивить бывшего наставника «сливочных»: 
 
«Он действительно хорошо нас знает, но мы сможем показать футбол, который удивит его». 
 
Полузащитник Королевского клуба подчеркнул, что апрель станет ключевым месяцем для команды: 
 
«Нам предстоит сыграть девять матчей, и мы будет отстаивать всё то, за что боролись последние семь месяцев». 
 
Также Лукас рассказал, как они с Серхио Рамосом готовят оригинальные празднования голов: 
 
«В тренажёрном зале мы смотрим видео матчей NBA, выбираем движения, которые нам нравятся, и репетируем их, чтобы на поле вышло хорошо. Иногда мы играем в баскетбол после тренировок: Серхио и я против хорватов – Модрича и Ковачича». 
 
Футболист также вспомнил и свой пенальти в матче за Ундесиму:
 
«Я очень хотел забить: если бы я тогда промазал, итог матча мог бы быть иным».
 

Источник — ФК Реал Мадрид

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.