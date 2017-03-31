Лукас ВАСКЕС: «Можем удивить Анчелотти»

Во время состоявшегося в среду интервью в программе El Hormiguero Лукас Васкес сказал несколько слов о предстоящем поединке «Мадрида» против «Баварии» Карло Анчелотти в 1/4 финала Лиги Чемпионов, отметив, что его команде есть чем удивить бывшего наставника «сливочных»:

«Он действительно хорошо нас знает, но мы сможем показать футбол, который удивит его».

Полузащитник Королевского клуба подчеркнул, что апрель станет ключевым месяцем для команды:

«Нам предстоит сыграть девять матчей, и мы будет отстаивать всё то, за что боролись последние семь месяцев».

Также Лукас рассказал, как они с Серхио Рамосом готовят оригинальные празднования голов:

«В тренажёрном зале мы смотрим видео матчей NBA, выбираем движения, которые нам нравятся, и репетируем их, чтобы на поле вышло хорошо. Иногда мы играем в баскетбол после тренировок: Серхио и я против хорватов – Модрича и Ковачича».

Футболист также вспомнил и свой пенальти в матче за Ундесиму:

«Я очень хотел забить: если бы я тогда промазал, итог матча мог бы быть иным».