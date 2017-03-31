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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Карьере Назаренко может позавидовать любой игрок»

Главный тренер «Днепра» - о завершении карьеры Сергеем Назаренко

  • 31.03.2017 09:44
  • 251 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал решение Сергея Назаренко завершить карьеру игрока. 
 
«Я думаю, такой карьере может позавидовать любой игрок. Он провел прекрасные годы в составе «Днепра», был на чемпионате мира, играл за национальную сборную. Назаренко прошел от низа до самой вершины, которую может достичь профессиональный футболист. Прекрасно, что он работает в «Днепре». Это и для молодежи хорошо, и для самого Сергея. Начинать тренерскую карьеру в родном клубе, в городе, где он играл много лет - мечта любого футболиста. Назаренко ждет много работы, но и много положительных эмоций», - рассказал Михайленко.
 
Напомним, Назаренко вошел в тренерский штаб молодежного состава «Днепра».
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 31.03.2017 10:29
    0
    Пірло, Тотті, Буффон, Золтан Гера, Эйдур Гудйонсен, Рикарду Карвалью та ряд інших тихо плачуть в кутику і заздрять кар'єрі Назаренка.....
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