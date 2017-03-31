Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Карьере Назаренко может позавидовать любой игрок»

Наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал решение Сергея Назаренко завершить карьеру игрока.

«Я думаю, такой карьере может позавидовать любой игрок. Он провел прекрасные годы в составе «Днепра», был на чемпионате мира, играл за национальную сборную. Назаренко прошел от низа до самой вершины, которую может достичь профессиональный футболист. Прекрасно, что он работает в «Днепре». Это и для молодежи хорошо, и для самого Сергея. Начинать тренерскую карьеру в родном клубе, в городе, где он играл много лет - мечта любого футболиста. Назаренко ждет много работы, но и много положительных эмоций», - рассказал Михайленко.

Напомним, Назаренко вошел в тренерский штаб молодежного состава «Днепра».