Иван ПЕРИШИЧ: «Посоветовал бы Шукеру искать соперников получше»

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич назвал «преступлением» состояние поля во время матча между сборными Хорватии и Эстонии.

Поле, на котором мы играли, просто не заслуживало профессионального футбола, - говорит Перишич. - Я просто не вижу смысла в таких играх. Я бы посоветовал Господину Шукеру [глава федерации футбола Хорватии] выбирать соперников с возможностями повыше, потому что в итоге мы лишь теряем игроков на таких отвратительных полях.

Главное поражение от этого матча - это потеря Пьяцы. Поле было настоящим преступлением, просто ужасное.