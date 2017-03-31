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Иван ПЕРИШИЧ: «Посоветовал бы Шукеру искать соперников получше»

Игроки сборной Хорватии недовольны состоянием газона в матче против Эстонии (0:3)

  • 31.03.2017 09:13
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Иван ПЕРИШИЧ: «Посоветовал бы Шукеру искать соперников получше»
Вингер сборной Хорватии Иван Перишич назвал «преступлением» состояние поля во время матча между сборными Хорватии и Эстонии.
 
Поле, на котором мы играли, просто не заслуживало профессионального футбола, - говорит Перишич. - Я просто не вижу смысла в таких играх. Я бы посоветовал Господину Шукеру [глава федерации футбола Хорватии] выбирать соперников с возможностями повыше, потому что в итоге мы лишь теряем игроков на таких отвратительных полях.
 
Главное поражение от этого матча - это потеря Пьяцы. Поле было настоящим преступлением, просто ужасное.
 

Источник — Euro-football

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