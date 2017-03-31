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Украина U-17 попала во вторую корзину при жеребьевке

Команда Сергея Попова узнает своих соперников 3-го апреля

  • 31.03.2017 08:35
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ФФУ
© ФФУ
3-го апреля состоится жеребьевка элитного раунда Евро-2017 среди сборных команд, составленных из футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке вместе с командами Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Норвегии, Сербии, Турции и Фарерских островов.
 
В соперники команде Сергея Попова выпадет команда из первой корзины: Хорватия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Франция или Шотландия. Напомним, финальная часть чемпионата пройдет в Хорватии с 3 по 19 мая.
 

Источник — УЕФА

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