Украина U-17 попала во вторую корзину при жеребьевке

3-го апреля состоится жеребьевка элитного раунда Евро-2017 среди сборных команд, составленных из футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке вместе с командами Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Норвегии, Сербии, Турции и Фарерских островов.

В соперники команде Сергея Попова выпадет команда из первой корзины: Хорватия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Франция или Шотландия. Напомним, финальная часть чемпионата пройдет в Хорватии с 3 по 19 мая.