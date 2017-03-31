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Арсен ВЕНГЕР: «Для нас все поставлено на карту»

Наставник «Арсенала» - о предстоящем матче против «Манчестер Сити»

  • 31.03.2017 08:25
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ФК Арсенал. Арсен Венгер
© ФК Арсенал. Арсен Венгер
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсена Венгер пообщался с журналистами накануне центрального матча 30-го тура АПЛ между «канонирами» и «Манчестер Сити».
 
«Я считаю, что сейчас начинается не только решающий период сезона - для нас это время, когда все поставлено на карту. Важно то, как мы ментально отреагируем на неудачные результаты предыдущих игр и насколько мы сможем сосредоточиться и объединиться сейчас», - цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала». 
 
Французский специалист подчеркнул, что судьба сезона для его команды решится в ближайшие два месяца и на успешность результата будет влиять именно ментальное состояние игроков, их отношение к делу. 67-летний тренер ожидает от встречи с «горожанами», которые сейчас идут третьими в турнирке с 57-ю очками на счету, атакующей игры. 
 
«Мы пережили тяжелый период и теперь дома будем играть большой матч. Это хорошая возможность прийти в себя. В этом матче будут соревноваться команды с лучшими в лиге, если взглянуть на цифры, игроками в атаке. Обе стороны будут нападать - это будет многообещающая игра», - сказал наставник «пушкарей».
 

Источник — ФК Арсенал Лондон

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