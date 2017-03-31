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Джанлуиджи БУФФОН: «Я - эмоциональный человек»

Капитан «Ювентуса» рассказал о секрете своего футбольного долголетия

  • 31.03.2017 08:16
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armsport.am. Джанлуиджи Буффон
© armsport.am. Джанлуиджи Буффон
Побив очередной рекорд, Джанлуиджи Буффон размышляет о предстоящих играх и жаждет сыграть лучшие матчи в своей карьере.
 
Решающее время
 
«Настает время, когда матчи будут проходить часто, но это те моменты, к которым мы готовимся. Потребовалось девять месяцев тяжелой работы, чтобы добиться текущего положения в сезоне, текущего состояния и текущего места в лиге. Теперь у нас есть шанс собрать плоды с того, что мы посеяли в прошлые несколько месяцев. Если бы нам предложили эту ситуацию в июле: Лига чемпионов, Серия А и Кубок Италии, я думаю, каждый бы согласился. Мы оправдывали надежды до сих пор и можем гордиться тем, что сделали, но теперь необходимо быть более решительными, потому что наступает время, когда трофеи совсем близко».
 
Два матча против «Наполи»
 
«Мы отправимся в Неаполь в хорошей форме после отличных результатов. Нас ждет сильный противник, играющий в красивый футбол и всегда доставляющий нам проблемы. Это заслуга тренера, который привил уникальную философию игрокам, а они в свою очередь очень хорошо выполняют установки Сарри».
 
«Барселона»
 
«Тот, кто говорит, что подобные игры не заставляют нервничать, либо лгун либо ничего не смыслит в спорте высочайшего уровня, потому что он не испытывает эмоций. Как я всегда говорил, самое важное состоит в том, чтобы подойти к поединку без страха и найти в себе мужество, чтобы преодолеть его».
 
Особые эмоции от Лиги чемпионов
 
«Я - эмоциональный игрок, но матчи Лиги чемпионов дали мне то, что не может дать никакая другая игра в любом другом соревновании. Мне нравится быть частью этого: находиться на переднем крае и проверять самого себя, что еще нужно от жизни? Даже если я не выиграю Лигу чемпионов, я буду вспоминать ее как соревнование, подарившее мне несколько удивительных моментов».
 
Секреты долголетия
 
«Я был наделен некоторыми природными данными для вратарской игры, но ключевым компонентом стала моя ментальная сила и концентрация. Моя семья была очень важна на протяжении всей моей карьеры, она учила меня справляться с успехом и прививала правильные ценности с самого начала.
 
Мои родители были спортсменами высокого уровня, что облегчило для меня некоторые вещи: мыслить разумно, когда дела идут хорошо, подняться и идти вперед, когда случаются трудности. Вторым фактором моей долгой карьеры стало мое собственное желание стать лучше. Это как мантра, которая действует как в спорте, так и в жизни. Также очень важна работа в команде. Команда может вырасти и стать успешной, только если она основана на взаимоуважении и симпатии».
 
1000 матчей
 
«Я хотел бы добавить еще несколько. Но очень важно качество выступлений. Этот показатель ценится больше, чем количество. Единственное, чего я действительно хочу, это сыграть лучшие матчи в своей карьере».
 

Источник — ФК Ювентус

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