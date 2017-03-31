Денис ОЛЕЙНИК: «Тренер рассчитывает на меня в конце чемпионата»

Набрать оптимальные кондиции и играть за основную команду – такую задачу перед собой ставит полузащитник немецкого «Дармштадта» - Денис Олейник. В декабре он получил серьезное повреждение. Как следствие - операция на колене и три с половиной месяца вне футбола. Только две недели назад Денис стал полноценно тренироваться, и вот уже успел сыграть в спарринге против команды пятой лиги, да еще и отметился голом. Собственно, вернуться на поле в официальных матчах Олейник может 1 апреля. «Дармштадт» будет гостить у одного из лидеров Бундеслиги - сенсационного «Лейпцига».

Денис Олейник:

- Я чувствую себя хорошо по сравнению с тем, что было. Уже недели две тренируюсь в общей группе. Отыграл в товарищеском матче тайм. С каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Много пропустил, еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции.

- Рассчитывает ли тренер на тебя в ближайшей игре против «Лейпцига»?

- Сложно говорить. Пока мы с тренером на тему этого матча не общались. Я прекрасно понимаю, что пропустил 3,5 месяца, и это немаленький срок, поэтому я не думаю, что тренер на меня уже рассчитывает. Как я понял, он на меня рассчитывает в конце чемпионата. Я все для этого делаю, чтобы поскорее вернуться на поле в официальных играх. Я полностью отдаюсь на тренировках и то, что могу на сегодняшний день, делаю. Наставник каждый день видит меня в тренировочном процессе и, когда я буду готов, даст шанс.

Тренер постоянно старается поддерживать позитивное настроение. Несмотря на то, что мы на последнем месте, атмосфера в команде хорошая. Каждый игрок понимает, что каждая игра сейчас – на вес золота, поэтому все всё отдают.