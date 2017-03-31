Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис ОЛЕЙНИК: «Тренер рассчитывает на меня в конце чемпионата»

Украинский полузащитник рассказал о своем немецком этапе карьеры

  • 31.03.2017 08:01
  • 228 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sv98.de. Денис Олейник
© sv98.de. Денис Олейник
Набрать оптимальные кондиции и играть за основную команду – такую задачу перед собой ставит полузащитник немецкого «Дармштадта» - Денис Олейник. В декабре он получил серьезное повреждение. Как следствие - операция на колене и три с половиной месяца вне футбола. Только две недели назад Денис стал полноценно тренироваться, и вот уже успел сыграть в спарринге против команды пятой лиги, да еще и отметился голом. Собственно, вернуться на поле в официальных матчах Олейник может 1 апреля. «Дармштадт» будет гостить у одного из лидеров Бундеслиги - сенсационного «Лейпцига».
 
Денис Олейник:
 
- Я чувствую себя хорошо по сравнению с тем, что было. Уже недели две тренируюсь в общей группе. Отыграл в товарищеском матче тайм. С каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Много пропустил, еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции.
 
- Рассчитывает ли тренер на тебя в ближайшей игре против «Лейпцига»?
- Сложно говорить. Пока мы с тренером на тему этого матча не общались. Я прекрасно понимаю, что пропустил 3,5 месяца, и это немаленький срок, поэтому я не думаю, что тренер на меня уже рассчитывает. Как я понял, он на меня рассчитывает в конце чемпионата. Я все для этого делаю, чтобы поскорее вернуться на поле в официальных играх. Я полностью отдаюсь на тренировках и то, что могу на сегодняшний день, делаю. Наставник каждый день видит меня в тренировочном процессе и, когда я буду готов, даст шанс.
 
Тренер постоянно старается поддерживать позитивное настроение. Несмотря на то, что мы на последнем месте, атмосфера в команде хорошая. Каждый игрок понимает, что каждая игра сейчас – на вес золота, поэтому все всё отдают.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.