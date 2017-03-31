ФИФА выделила Европе 16 мест на ЧМ-2026

ФИФА определила количество сборных от каждого континента, которые возьмут участие в чемпионате мира 2026. Напомним, в финальную стадию мирового футбольного форума выйдут 48 национальных команд.
Азия — 8 (на ЧМ-2018 — 4 или 5)
Африка — 9 (на ЧМ-2018 — 5)
Северная и Центральная Америка — 6 (на ЧМ-2018 — 3 или 4)
Южная Америка — 6 (на ЧМ-2018 — 4 или 5)
Океания — 1 (на ЧМ-2018 — 0 или 1)
Европа — 16 (на ЧМ-2018 — 13)
Еще две путевки разыграют через сито плей-офф между представителями пяти континентов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.