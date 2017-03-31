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ФИФА выделила Европе 16 мест на ЧМ-2026

ФИФА определила количество сборных от каждого континента, которые возьмут участие в чемпионате мира

  • 31.03.2017 07:53
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ФИФА выделила Европе 16 мест на ЧМ-2026
ФИФА определила количество сборных от каждого континента, которые возьмут участие в чемпионате мира 2026. Напомним, в финальную стадию мирового футбольного форума выйдут 48 национальных команд.
 
Азия — 8 (на ЧМ-2018 — 4 или 5)
 
Африка — 9 (на ЧМ-2018 — 5)
 
Северная и Центральная Америка — 6 (на ЧМ-2018 — 3 или 4)
 
Южная Америка — 6 (на ЧМ-2018 — 4 или 5)
 
Океания — 1 (на ЧМ-2018 — 0 или 1)
 
Европа — 16 (на ЧМ-2018 — 13)
 
Еще две путевки разыграют через сито плей-офф между представителями пяти континентов.
 

Источник — Sport.ua

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