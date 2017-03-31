Коноплянка вошел в историю Лиги Европы

- Входит и выходит, великолепно входит. ( ослик Иа)- Я из лесу вышел и сразу зашел))) ...

Від нього буде більше користі чим від Тимохи в окремих матчах.. І буде не так шкода коли поверне...

Ты сначала поинтересуйся, в каком возрасте цветные футболисты стали гражданами своих нынешних стр...

А чи потрiбен сам Юрчишин нам? Цiкаво як вiн вiдповiсть на це питання?

А где старая Украинская песня: Что китайцы купили судей ))) . Без этих песен уже как то скучно

А чего вы про немецкую пару пишите. Вы лучше напишите про фигуристов выступающих под Украинским ф...