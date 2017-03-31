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Коноплянка вошел в историю Лиги Европы

Украинский футболист три сезона кряду выходит в четвертьфинал ЛЕ в составе трех разных клубов

  • 31.03.2017 07:26
  • 833 просмотров
  • 1 комментария
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Коноплянка вошел в историю Лиги Европы
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка — первый игрок в истории, которому удавалось поиграть в четвертьфиналах еврокубков три сезона подряд в составе трех разных команд.
 
Напомним, украинец добирался до этой стадии Лиги Европы сначала с «Днепром», затем с «Севильей» и наконец с «Шальке».
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    juvemu
    juvemu, 31.03.2017 07:32
    0
    - Входит и выходит, великолепно входит.
    ( ослик Иа)
    - Я из лесу вышел и сразу зашел)))
    (стихи Н.А. Некрасова в обработке школьного фольклора)
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