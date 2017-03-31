Коноплянка вошел в историю Лиги Европы

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка — первый игрок в истории, которому удавалось поиграть в четвертьфиналах еврокубков три сезона подряд в составе трех разных команд.
Напомним, украинец добирался до этой стадии Лиги Европы сначала с «Днепром», затем с «Севильей» и наконец с «Шальке».
Источник — Footboom
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