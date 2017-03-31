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Антонио КОНТЕ: «Рассчитываю на всех футболистов»

Наставник «Челси» прошелся по персоналиям в клубе

  • 31.03.2017 07:19
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте
«Натаниэля Чалоба, Натан Аке и Рубен Лофтус-Чик – индивидуально сильные футболисты, однако у каждого из них есть свои недочеты в игре при схеме 3-4-3. Мы говорим с ними об этом и думаем, как лучше использовать их»
 
«Например, Аке никогда не играл по схеме с тремя защитниками, несмотря на то, что некоторым из Вас может показаться, что «Борнмут» использовал эту схему. Наша тактика весьма специфическая и игрокам тяжело на нее перестроиться. При этом не один наставник в мире не поменяет то, что уже прекрасно работает. Я не могу взять и убрать из состава вице-капитана Гаи Кэхилла, или заставить сесть на скамейку запасных Алонсо. Все они очень здорово проводят нынешний сезон и достойны, играть с первых минут матча, но, и это очень важно, я вижу в какой форме находится Аке и я доволен им» 
 
«Проблемы Чалобы заключаются в его голове, он все делает правильно на тренировке, но когда он выходит на поле в стартовом составе, как это было в матчах на Кубок, он теряется, он не может перебороть свое волнение, особенно это было заметно в матчах на «Стэмфорд Бридж». Он очень здорово начал сезон, потому немного сдал, но сейчас он вновь в приличной форме. Мы работаем с ним, и он нормально реагирует на происходящее»
 
«Рубен Лофтус-Чик, наверное, самый талантливый в нашей команде. Он очень одаренный парень, но постоянные смены позиций, с которыми он столкнулся в Академии клуба и сборной Англии тоже дали о себе знать. Он не может найти правильный баланс на поле, часто покидая позицию, а если у него не пошла игра в пас, то он теряется и здесь тоже проблемы идут от головы»
 
«Я рассчитываю на всех своих футболистов в текущем сезоне, и в сезоне следующем, но мы будем смотреть на то, как игроки отреагируют на нынешний сезон, будем учитывать и пожелания клуба, и пожелания футболистов. Я хотел бы продолжить работать с ними и до сих пор считаю, что они наше будущее».
 

Источник — ФК Челси

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