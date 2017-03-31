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МУНТЯН: «Давайте вернёмся к 16-ти командам в нашем чемпионате»

Легендарный футболист высказал своё мнение по поводу формата украинской Премьер-лиги

  • 31.03.2017 01:48
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Владимир Мунтян
© Владимир Мунтян
Вчера, 30-го марта, в рамках празднования юбилея (киевское «Динамо» в этом году отмечает 90 лет) Фан-клуб ФК «Динамо» и общественная организация «Ветерани ФК «Динамо» Киев» организовали встречу с легендами клуба - Владимиром Мунтяном и Владимиром Бессоновым. В ходе пресс-конференции и после её завершения, Владимир Фёдорович Мунтян дал небольшое интервью, специально для Sport.ua.
 
- Владимир Фёдорович, Вы застали Лобановского ещё игроком. Каким Вы запомнили Лобановского-футболиста?
- Вы знаете, интересный вопрос, спасибо! При его данных, где-то 190 сантиметров роста, он обладал такой техникой, что не каждый высокий футболист обладает таким техническим оснащением, как он. И при его не такой большой, будем говорить, скоростной работе, он обладал такой «тонкой» техникой владения мячом, что у него просто не могли отобрать мяч защитники. Валерий Васильевич оставил яркий след, как футболист. Он, к сожалению, рано ушёл из киевского «Динамо», но всё, что не делается – всё к лучшему. Значит, тогда, может быть, звезда Лобановского-тренера не взошла бы.
 
- Чем Вам запомнилась работа в сборной Гвинеи?
- Во-первых, команда вышла в финальную часть Кубка Африки, что проходил в Буркина-Фасо. Это интересная работа для приобретения колоссального опыта. Всё-таки национальная сборная - это уровень высокий, футболисты были хорошие - они были все профессионалами, в европейских клубах играли. Приезжали из таких клубов, как «Бавария» Мюнхен – там играл Пабло Тиам, из «Ливерпуля» - нападающий, капитан – Тити Камара. Очень много из Франции ребят. В общем, я приобрел там очень много опыта.
 
- Когда Вы возглавляли молодежную сборную Украины, в ней дебютировали: Шовковский, Ващук, Шевченко, Косовский, Кардаш и многие другие. Думали ли Вы, что почти все игроки из того состава станут выдающимися футболистами, и кто из них был наиболее талантливым на тот момент, а кто не смог себя реализовать, но подавал большие надежды?
- Вы ещё не назвали Реброва, Сергея Фёдорова. Фактически они все себя реализовали и, мне кажется, в полном объёме. Ну, конечно, Андрей Шевченко выделялся, но он, правда, был моложе чуть-чуть – он 1976, самые старшие футболисты - 1973, а все остальные 1974-1975 года рождения. Шевченко появился у нас в Пуще-Водице, я один раз его вызвал, так сказать, привлекал, чтобы он адаптировался. В основном, все эти ребята потом стали основными игроками национальной сборной и основной команды «Динамо» Киев.
 
- Нравится ли Вам работа Андрея Шевченко в сборной, а именно - ставка на молодых футболистов, изменение стиля игры?
- Сейчас говорить рано, нравится ли. Единственное, что могу сказать – у него, я думаю, нормальные взгляды на футбол сегодняшний, который он сам прошёл в достаточно сильных клубах Европы. Поэтому, имея такой богатый опыт, который у него за плечами: как в киевском «Динамо» - он, как говорится, начинал свою карьеру, и потом её продолжил в командах такого сильного уровня, как «Милан» и «Челси». И, конечно, у него очень богатый опыт. Я думаю, у него всё получится. Андрей – серьёзный, нормальный, вдумчивый парень, который, в общем-то, даст возможность нашему футболу хорошо развиваться и подняться на достаточно высокий уровень. 
 
- Почему весной неудачно сыграло в юношеской лиге чемпионов Динамо Ю-19? Ведь они осенью очень удачно играли, там много перспективных игроков…
- Здесь есть причина, и она чисто объективная: они в этом году начали играть в феврале месяце, когда наши ребята не имеют игровой практики после перерыва - это очень важно в этот период времени, когда неравные условия.
 
- Как вы относитесь к текущему формату украинской Премьер-лиги? 
- Давайте мы вернёмся к тому, что будет 16 нормальных команд в нашем чемпионате. Когда в стране будет порядок, когда у нас «всё станет на круги своя». То, что было у нас 5-10 лет назад – у нас будут условия, все успокоятся, все будут заниматься каждый своим делом, и футбол у нас будет нормальный.
 

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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