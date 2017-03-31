Владимир МУНТЯН: «Морально обхитрили футболистов Баварии»

Во время встречи с болельщиками легенды киевского «Динамо» Владимир Мунтян рассказал много интересных историй. В частности, Владимир Федорович вспомнил о своих чувствах, когда только попал в киевское «Динамо»:

- Ощущения не передать словами – исполнилась моя самая большая мечта. Я тогда учился в 9-м классе, но это событие не забуду никогда в жизни. Мне сказали прийти на стадион в 11.00 утра, и оттуда автобус должен был забрать нас на тренировку. Я, естественно, приехал заранее, стал за деревом и наблюдал. Начали собираться дублеры: Соснихин, Рудаков, Медвидь, многие другие мастера. Потом появилась основа: Сабо, Биба, Лобановский, Базилевич... Я как стоял за деревом, так там и остался, не решаясь даже близко подойти. А автобус ровно в 11.00 уехал на базу без меня...

Конечно, расстроился, ведь из-за собственного страха, мечта уплыла из-под носа. К счастью, через неделю, встретил Толю Бышовца, который сказал мне, что обо мне спрашивали в команде. Со второй попытки свой шанс я уже не упустил. С тех пор у меня началась новая жизнь. Школу закончил, потому что «золотых» ног не достаточно, к ним нужна еще и умная голова. Конечно, был счастлив находиться в команде. Пока там играл, мимо меня прошло три поколения. Помню, как-то играл за дубль, и вместе с нами – Лобановский, которого тренер Маслов на время отправил в нашу команду. Я был штатным пенальтистом, и как раз назначили одиннадцатиметровый удар в ворота соперника. Лобановский подошел ко мне, говорит: «Володя, на, бей», я, было, попытался возразить и отказаться, но не тут-то было. Пришлось бить – и попал в штангу! Думал, все, конец. Но, к счастью, мы тогда выиграли 1:0.

- Правда, что вы серьезно занимались акробатикой?

- Да, я чемпион города Киева по акробатике. Поэтому и на поле, хотя был невысокого роста, но прыгал высоко (улыбается).

- Как вам удалось справиться с «Баварией» в 1975-м?

- Мы обхитрили их морально: в Мюнхен прилетели после тяжелейшей игры в Ереване. Там нас просто растерзали, побили, у нас было трое или четверо травмированных, а в тоннеле даже стрельба велась. На следующий день смотреть нашу предыгровую разминку приехали и представители «Баварии». А нас на тренировку вышло всего 8 человек – даже состав не набрался. Естественно, они подумали, что обыграют нас легко и непринужденно. А когда началась игра, они увидели настоящее «Динамо». Какой гол тогда сотворил Олег Блохин под силу только ему одному. А в ответном матче, признаюсь, Блохин забрал у меня один гол: я был штатным исполнителем штрафных ударов, а тут ко мне подходит Олег и говорит, мол, дай мне пробить, чувствую, что забью. Я отдал мяч, и он забил! (смеется).

А когда играли в финале Кубка обладателей кубков с «Ференцварошем», был еще один интересный случай: в конце нашей предыгровой тренировки приехала команда соперника, которая должна была заниматься после нас, и игроки стали смотреть, что мы делаем. Тогда Валерий Лобановский собрал нас всех вместе в кружок и сказал по свистку всем разбежаться на скорости в разные стороны, веером, и так проделали несколько раз. На том и закончили. Вы бы видели лица игроков «Ференцвароша» - они стали зелеными, под цвет формы, не могли понять, что мы творим. Так что психологически мы их переиграли (улыбается).