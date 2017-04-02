Заря – Шахтер. Анонс

Меньше месяца прошло с момента предыдущей встречи соперников, и вот – очередное противостояние. Вновь луганчане выступают хозяевами, но теперь командам предстоит матч в Запорожье, и именно к «Славутич-Арене» будет приковано внимание большинства любителей футбола воскресным вечером. Как ни крути, центральная игра – пусть «Заре» и придётся в очередной раз выкручиваться с составом.

Сам «Шахтёр» планово готовится к выезду, собрав команду воедино после отлучения по сборным и настроившись на финальный штурм золотого пьедестала. Уже совсем скоро болельщики начнут подсчитывать, за сколько туров до окончания чемпионата дончане оформят титул, но подопечным Пауло Фонсеки лучше не расслабляться. Осечка возможна где угодно, что две недели назад доказал и «Олимпик», так что играть спустя рукава ещё не время.

Являясь главным претендентом на бронзу Премьер-лиги, «Заря» в теории вполне может рассчитывать и на второе место. В любом случае, преследователи луганчан не так уж далеко, поэтому каждое очко может оказаться решающим. Учитывая, что сильнейшим придётся играть с сильнейшими, ещё и в два круга, разного рода неожиданности в итоговой таблице вполне возможны.

Чего не хватает луганчанам в нынешнем сезоне – стабильности, к которой команда приучила в прошлом году. С октября «Заря» ни разу не выиграла два матча подряд, чаще всего в прямом смысле слова чередуя победы и поражения. Первый этап чемпионата подопечные Юрия Вернидуба завершили очень драматичной победой над «Волынью», вырвав победу уже в компенсированное время, а за неделю до того луганчане, пропустив также на последних минутах, уступили тому же «Шахтёру».

Сами «горняки» в каждом из весенних выигрышных матчей вырывали победу в заключительные отрезки, что говорит о характере дончан. Получив урок с «Сельтой», коллектив Пауло Фонсеки активно начал использовать его на практике в Премьер-лиге, но столь валидольные матчи вряд ли идут на пользу что самой команде, что её болельщикам. Чемпионская игра у «Шахтёра» должна быть немножко другой, и тренерский штаб команды наверняка работает над этим.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:



«Заря»: А. Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий, Харатин, Чайковский, Калитвинцев, Любенович, Паулиньо, Бонавентуре



«Шахтёр»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Бернард, Марлос, Тайсон, Коваленко, Бланко-Лещук

Котировки букмекеров:

Олимп: 7,47 – 4,68 – 1,38

Марафон: 7,60 – 4,70 – 1,43

Bwin: 8,00 – 4,20 – 1,36



2 апреля, воскресенье