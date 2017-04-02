Карпаты – Сталь. Анонс

У неділю, 2 квітня, «Карпати» на «Арені-Львів» у стартовому матчі другої частини чемпіонату прийматимуть кам’янську «Сталь». «Зелено-білі» не програють у Прем’єр-лізі вже чотири тури поспіль і мають бажання продовжити цей серіал у грі проти «сталеварів». На поєдинок гравці «Карпат» вийдуть у новій формі, нещодавно презентованій у мальовничій Східниці.

У Прем’єр-лізі «Карпати» та «Сталь» провели лише чотири матчі, у двох з яких «леви» перемагали і по разу грали внічию та зазнавали поразки. У Львові поєдинки завершувалися перемогами суперників з мінімальним рахунком 1:0. Спочатку вікторія була на боці «Карпат» – після голу Артура Карнози, а в жовтні минулого року перемогу гостям приніс влучний удар капітана «сталеварів» Максима Каленчука.

Загалом команда з Кам’янського з 25 вересня минулого року в чемпіонаті в гостях більше одного голу за матч не забиває. Серед діючих гравців обох команд по разу забивали у попередніх очних матчах лише Олексій Гуцуляк та Амбросій Чачуа. Виділимо і вихованця львівського футболу Юрія Паньківа, який ще з 6 грудня 2015 року в чемпіонатах захищає ворота «Сталі» без замін – 32 (!) матчі поспіль. Свого часу виступали за «Карпати» нинішні «сталевари» Микола Іщенко (навіть був капітаном «левів») та Павло Пашаєв.

«Родзинкою» матчу стане і присутність на тренерських лавах команд земляків-білорусів – Леоніда Кучука та керманича «Карпат» Олега Дулуба. Взимку Кучук запросив до «Сталі» Артема Шабанова з «Волині» та бразильця Леандро («Волга», Росія), який свого часу виступав в київському «Арсеналі», очолюваний саме Кучуком. Залишив «Сталь» лише голландець Еріксон Дансо, який перейшов до норвезького «Єрва».

«Сталевари», як і «Карпати», теж успішно почали весняну частину чемпіонату, здобувши три перемоги у чотирьох матчах, в тому числі «розгромивши» у Дніпрі «Зірку» 3:0 та «Олександрію» 4:1. В останній грі нападник «сталеварів» Кваме Карікарі став автором першого в Україні «хет-трику» легіонерів з Гани.

Арбітром матчу призначено досвідченого Анатолія Абдулу з Харкова, для якого це буде ювілейний, 85-й матч у Прем’єр-лізі. Натомість його асистент Володимир Журибіда з Луцьку лише дебютує в елітному дивізіоні, а до цього відсудив 67 ігор у Першій лізі. «Карпати» при Абдулі провели вже 19 (!) матчів: 5 перемог, 3 нічиї та 11 поразок. За участю ж «сталеварів» матч для Абдули стане дебютним у Прем’єр-лізі. .

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Вербный, Клец, Чачуа, Ксенз, Худобяк, Гладкий

«Сталь»: Панькив, Пашаев, Шабанов, Стаменкович, Леандро, Карасюк, Каленчук, Васин, Э. Малакян, Деул, Карикари

Травмы: Голодюк («Карпаты»)

Дисквалификации: Зубейко, Филимонов («Карпаты»).

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,51 – 3,32 – 2,92

William Hill: 7/5 – 11/5 – 7/4

2 апреля, воскресенье