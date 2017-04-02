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Карпаты
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Сталь Каменское
02.04.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Карпаты – Сталь. Анонс

«Леви» знову перевірять міцність «Сталі»

  • 02.04.2017 06:49
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Карпаты – Сталь. Анонс
У неділю, 2 квітня, «Карпати» на «Арені-Львів» у стартовому матчі другої частини чемпіонату прийматимуть кам’янську «Сталь». «Зелено-білі» не програють у Прем’єр-лізі вже чотири тури поспіль і мають бажання продовжити цей серіал у грі проти «сталеварів». На поєдинок гравці «Карпат» вийдуть у новій формі, нещодавно презентованій у мальовничій Східниці.
 
У Прем’єр-лізі «Карпати» та «Сталь» провели лише чотири матчі, у двох з яких «леви» перемагали і по разу грали внічию та зазнавали поразки. У Львові поєдинки завершувалися перемогами суперників з мінімальним рахунком 1:0. Спочатку вікторія була на боці «Карпат» – після голу Артура Карнози, а в жовтні минулого року перемогу гостям приніс влучний удар капітана «сталеварів» Максима Каленчука. 
 
Загалом команда з Кам’янського з 25 вересня минулого року в чемпіонаті в гостях більше одного голу за матч не забиває. Серед діючих гравців обох команд по разу забивали у попередніх очних матчах лише Олексій Гуцуляк та Амбросій Чачуа. Виділимо і вихованця львівського футболу Юрія Паньківа, який ще з 6 грудня 2015 року в чемпіонатах захищає ворота «Сталі» без замін – 32 (!) матчі поспіль. Свого часу виступали за «Карпати» нинішні «сталевари» Микола Іщенко (навіть був капітаном «левів») та Павло Пашаєв.
 
«Родзинкою» матчу стане і присутність на тренерських лавах команд земляків-білорусів – Леоніда Кучука та керманича «Карпат» Олега Дулуба. Взимку Кучук запросив до «Сталі» Артема Шабанова з «Волині» та бразильця Леандро («Волга», Росія), який свого часу виступав в київському «Арсеналі», очолюваний саме Кучуком. Залишив «Сталь» лише голландець Еріксон Дансо, який перейшов до норвезького «Єрва». 
 
«Сталевари», як і «Карпати», теж успішно почали весняну частину чемпіонату, здобувши три перемоги у чотирьох матчах, в тому числі «розгромивши» у Дніпрі «Зірку» 3:0 та «Олександрію» 4:1. В останній грі нападник «сталеварів» Кваме Карікарі став автором першого в Україні «хет-трику» легіонерів з Гани.
 
Арбітром матчу призначено досвідченого Анатолія Абдулу з Харкова, для якого це буде ювілейний, 85-й матч у Прем’єр-лізі. Натомість його асистент Володимир Журибіда з Луцьку лише дебютує в елітному дивізіоні, а до цього відсудив 67 ігор у Першій лізі. «Карпати» при Абдулі провели вже 19 (!) матчів: 5 перемог, 3 нічиї та 11 поразок. За участю ж «сталеварів» матч для Абдули стане дебютним у Прем’єр-лізі. .
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Вербный, Клец, Чачуа, Ксенз, Худобяк, Гладкий
 
«Сталь»: Панькив, Пашаев, Шабанов, Стаменкович, Леандро, Карасюк, Каленчук, Васин, Э. Малакян, Деул, Карикари
 
Травмы: Голодюк («Карпаты»)
 
Дисквалификации: Зубейко, Филимонов («Карпаты»).
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 2,51 – 3,32 – 2,92
William Hill: 7/5 – 11/5 – 7/4
2 апреля, воскресенье
«Карпаты»  «Сталь»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Карпаты» – «Сталь»?
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    9. 3:2
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    10. 2:2
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    11. 3:1
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    12. 2:1
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