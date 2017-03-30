Владимир БЕССОНОВ: «Была колоссальная уверенность в собственных силах»

Во время встречи с болельщиками Владимир Бессонов рассказал о сезоне 1986 года, когда команда выиграла Кубок Кубков, и как после завоевания трофея вместе с Сергеем Балтачей ездил к ликвидаторам аварии на ЧАЭС:

- Запомнилось, что мы в 1986-м году играли очень легко, потому что у нас была сбалансированная команда. Мы были подготовлены, наверное, даже на 100, а на 200%, все отдавались до конца. Поэтому и в чемпионате, и в Кубке, и Кубке Кубков у нас была колоссальная уверенность в собственных силах. На тот момент просто не существовало команды, которая могла бы нас обыграть. Когда я только пришел в «Динамо», и в 1977-м году стал чемпионом в составе команды, мне не верилось, что я играю вместе с такими выдающимися футболистами, которых еще недавно видел только по телевизору, которые недавно выиграли Суперкубок Европы и стали Обладателями Кубка Кубков. Это придавало мне невероятную уверенность. Наверное, благодаря этому в составе юношеской сборной СССР смог стать чемпионом Европы. Выходя на футбольное поле, я уже видел себя победителем, и поскольку я очень хотел выиграть, так что никто не мог у меня этого отобрать. То же самое касалось и всей команды.

А в 1977-м году мы, 19-летние ребята, поехали на чемпионат мира в Тунис и выиграли его, а меня признали лучшим футболистом.

- Что чувствовали, когда вам вручал приз президент ФИФА Жоао Авеланж?

- Огромную радость. На турнире я играл нападающим. Со своей задачей забивать старался справляться, в том числе, отметился двумя мячами и в финале. Не хочу себя выделять, я просто делал то, что от меня ждали тренеры и болельщики. Еще тогда я понял, что так много зрителей на наши матчи приходят потому, что им нравятся победы, они приходят за положительными эмоциями – счастья, радости. Поэтому старался в каждой игре не уступать и не проигрывать. Даже если у нас и были поражения, за команду никогда не было стыдно. С поля мы всегда уходили в поту, разодранными до крови ногами, в порванной форме.

- Расскажите о встрече с чернобыльцами после того, как вы вернулись в Киев, выиграл Кубок Кубков...

- Мы поехали к ликвидаторам вдвоем с Сергеем Балтачей, они жили на корабле на речке Припять. Конечно, нас предупреждали об опасности, но мы там и обедали, и общались с людьми, рассказывали о победе в Лионе. Это правда, что они нам сказали после возвращения в Киев сжечь всю одежду. Словом, домой я зашел голый.

- Почему «Динамо» не смогло обыграть «Стяуа» в матче за Суперкубок 1986-го года?

- На протяжении всей своей карьеры в «Динамо» команда не проиграла ни одного финального матча, в которых я принимал участие. К сожалению, в Монако со «Стяуа» я не играл (смех в зале). Если серьезно, это была весна, мы вернулись после сборов, игровой практики, как таковой не было. Но я не привык на что-либо жаловаться, поэтому причины поражения мы все искали в себе. Но, думаю, дело в слабой подготовке и отдаче на футбольном поле.