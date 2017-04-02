Александрия – Динамо. Анонс

Наиболее интересное в 23-м туре чемпионата Премьер-лиги составители календаря приберегли на воскресный день, в котором три матча, и в двух из них очные поединки соперников, находящихся в первой шестерке.

Матч в Александрии ожидался с большим интересом. Что «Александрии», что «Динамо» не удалась концовка первой части чемпионата, и болельщикам наверняка не терпится увидеть, какие же выводы, а, возможно, и изменения сделаны Владимиром Шараном и Сергеем Ребровым. Напомним, что киевляне в марте огорошили своих фанов, сенсационно проиграв в Кропивницком «Звезде». После той игры отставание от «Шахтера» выросло до 16-ти очков, и хотя спустя неделю, благодаря упорному «Олимпику», отстоявшему ничью в игре с «горняками», разрыв подсократился на два зачетных пункта, но игра в исполнении команды Сергея Реброва не дает намека на то, что какое-либо возрождение интриги в чемпионской гонке возможно.

Несмотря на важный матч сборной Украины, «Динамо» и в паузе чемпионата оставалось в насыщенном информационном поле. Едва получила развитие история с опальным Хачериди, которого вернули в первую команду, как защитник «Динамо» травмировался в товарищеском матче с «Ворсклой». Ну, а то, что в киевском клубе начинаются кадровые перемены, об этом можно судить из истории с неожиданным расставанием с Данило Силвой. Получилось оно и красивым, и трогательным, и даже немного сентиментальным. Что ж, у бразильца был хороший период карьеры в киевском клубе, в котором он играл честно – немногие легионеры проводят в нашей стране по 7 лет.

«Александрия» на финише первой части чемпионата была очень похожа на того стайера, который бежал-бежал, но не рассчитал свои силы, и на финишный рывок их элементарно не хватило. Календарь у команды Шарана был просто замечательный – в трех последних турах матчи с «Карпатами», «Днепром» и «Сталью». Все трое – из нижней части турнирной таблицы, казалось бы, с несопоставимой мотивацией – ведь «Заря», которая была выше «Александрии», находилась на расстоянии вытянутой руки – всего-то два очка. Но александрийцы смогли набрать в этих играх всего одно очко, до «Зари» теперь уже 7 очков, а тут еще и «Олимпик» не преминул возможностью обойти команду Шарана.

После ничьей во втором круге между «Александрией» и «Динамо» все мы вправе были ждать, что и в первом матче, условно говоря, третьего круга хозяева поля пободаются с киевлянами. Наверное, так оно и будет, только вот вопрос – кем? Возник он после того, как наставник «Александрии» озвучил ситуацию в клубе с кадрами. А она, как оказалась, аховая: «Чорний и Запорожан получили травмы в матче со «Сталью», Чеботаев перелом запястья получил на тренировке, Леонов упал на колено, тоже травмирован. Шендрик в игре с «Днепром» получил травму. Путраш понемногу набирает физические кондиции, но тоже не готов. Басов и Симинин пропускают игру из-за перебора карточек». И такого количества футболистов уже много, а, кроме того, Цуриков не сможет сыграть против «Динамо» по условию арендного соглашения. По Цурикову со стороны «Александрии» прозвучала неофициальная просьба к «Динамо» все-таки разрешить сыграть, но, как показывает практика, когда речь идет об очках, никого чужие проблемы не волнуют. Как бы там ни было, но в заявке «Александрии» на сезон более трех десятков футболистов, и игра обязательно состоится.

Памятная для «Александрии» ничья во втором круге была первым матчем, в котором александрийцы не проиграли «Динамо» в нашем сильнейшем дивизионе, а до этого было только 9 поражений. Да и разница мячей катастрофическая 3:30.

Как бы ни прошла игра между «Александрией» и «Динамо», она наверняка будет памятной для арбитра Юрия Можаровского, ведь для него это будет сотый матч в Премьер-лиге. На долю киевского клуба пришлась очень солидная часть из общего числа – 22 матча, и в них львовский рефери фиксировал 14 «динамовских» побед, 3 ничьи и 5 поражений, мячи 38:17. На матчах «Александрии» Можаровский работал всего трижды: победа и две ничьи, мячи 3:2.

Ростислав ОРЕХОВ



Ориентировочные составы:



«Александрия»: Леванидов, Бондаренко, Полярус, Гитченко, Козак, Грицук, Огиря, Банада, Старенький, Пономар, Кулиш



«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Буяльский, Морозюк, Рыбалка, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков



Дисквалификация: Басов, Микицей, Симинин («Александрия»)



Котировки букмекеров:

Олимп: 10,50 – 4,87 – 1,30

Марафон: 11,50 – 5,10 – 1,32

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