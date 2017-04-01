Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
23-й тур
Ворскла
:
Волынь
01.04.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Волынь. Анонс

Когда уже не до смеха

  • 01.04.2017 09:02
  • 203 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Ворскла – Волынь. Анонс
«Просто встретились два одиночества», – как поется в песне. «Волынь» и «Ворскла» в нынешнем году набрали на двоих одно очко, поэтому грядущий матч совершенно точно пополнит чью-то копилку.
 
Перед подопечными Виталия Кварцяного стоит цель не покинуть чемпионат, а с оглядкой на «Днепр», который медленно, но уверенно, пополняет свой очковый баланс, в глазах футболистов должен гореть огонь безудержного стремления к победе. Матч против «Зари» был лишнем тому подтверждением, особо хороши на поле были Задерецкий, Мемешев и Диденко, которые навели немало шороху в защитных рядах луганчан, и полтавчанам легкой прогулки ожидать не приходится. Изменения в стартовом составе, как и траекторию полета мысли Виталия Владимировича, предугадать нелегко, вероятнее всего на поле выйдут те же, кто и в матче с «Зарей». Из позитивных новостей стоит отметить возвращение Юрия Романюка, отбывшего дисквалификацию.
 
К головной боли Василия Сачко добавилось и разгромное поражение в товарищеском матче с «Динамо» (0:4), которое показало все проблемы «Ворсклы» в защите. После непопадания в первую шестерку перед футболистами стоит первоочередная задача найти для себя мотивацию к достижению победного результата, и матч с хорошо знакомой «Волынью» будет лакмусовой бумагой. Полтавские болельщики уже заждались домашних побед, которых не было семь игр (а с учетом матча в Полтаве против «Олимпика» – восемь), начиная с 11 сентября 2016 года, когда «бело-зеленые» переиграли «Волынь» 2:1.
 
Не сможет принять участие в игре Игорь Пердута, перебравший желтых карточек, его место на поле хорошо знакомо Вадиму Сапаю, который, вероятно, и сменит Пердуту на левом фланге защиты. По остальным позициям Василий Сачко твердо и уверенно доверяет тем, кто начинал этот год в стартовом составе и изменений вносить не желает.
 
Вспоминаю историю противостояний, отметим, что это будет 23 встреча команд в элите украинского футбола. На данный момент статистика зафиксировала по 7 побед каждой из команд и еще 8 ничьих, разница мячей 26:21 в пользу хозяев. Непосредственно в Полтаве сыграно 11 игр: по 4 победы и поражения, а так же 3 ничьи, разница мячей 15:13 за «бело-зелеными».
 
Обслуживать встречу назначен Игорь Пасхал из Херсона, который в текущем чемпионате уже судил игры команд. В 5-м туре «Волынь» в гостях проиграла «Динамо» 1:2, а в 8-м туре «Ворскла» дома уступила «Шахтеру» 0:1.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Ворскла»: Шуст – Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок – Кравченко, Шарпар – Мякушко, Одарюк, Хлебас – Загорулько
 
«Волынь»: Кичак – Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал – Чепелюк, Мемешев, Тетеренко, Диденко – Задерецкий, Петров
 
Травмированные: Скляр («Ворскла»)
 
Дисквалифицированные: Пердута («Ворскла»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 1,40 – 4,00 – 7,50
Марафон: 1,42 – 4,60 – 8,30
Олимп: 1,39 – 4,44 – 8,00
 
1 апреля, суббота
«Ворскла»  «Волынь»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Ворскла» – «Волынь»?
  • 33.33% (1)
    1. 3:1
  • 33.33% (1)
    2. 2:1
  • 33.33% (1)
    3. 2:0
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 1:3
  • 0% (0)
    11. 1:2
  • 0% (0)
    12. 1:1
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 3 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.