Ворскла – Волынь. Анонс

«Просто встретились два одиночества», – как поется в песне. «Волынь» и «Ворскла» в нынешнем году набрали на двоих одно очко, поэтому грядущий матч совершенно точно пополнит чью-то копилку.

Перед подопечными Виталия Кварцяного стоит цель не покинуть чемпионат, а с оглядкой на «Днепр», который медленно, но уверенно, пополняет свой очковый баланс, в глазах футболистов должен гореть огонь безудержного стремления к победе. Матч против «Зари» был лишнем тому подтверждением, особо хороши на поле были Задерецкий, Мемешев и Диденко, которые навели немало шороху в защитных рядах луганчан, и полтавчанам легкой прогулки ожидать не приходится. Изменения в стартовом составе, как и траекторию полета мысли Виталия Владимировича, предугадать нелегко, вероятнее всего на поле выйдут те же, кто и в матче с «Зарей». Из позитивных новостей стоит отметить возвращение Юрия Романюка, отбывшего дисквалификацию.

К головной боли Василия Сачко добавилось и разгромное поражение в товарищеском матче с «Динамо» (0:4), которое показало все проблемы «Ворсклы» в защите. После непопадания в первую шестерку перед футболистами стоит первоочередная задача найти для себя мотивацию к достижению победного результата, и матч с хорошо знакомой «Волынью» будет лакмусовой бумагой. Полтавские болельщики уже заждались домашних побед, которых не было семь игр (а с учетом матча в Полтаве против «Олимпика» – восемь), начиная с 11 сентября 2016 года, когда «бело-зеленые» переиграли «Волынь» 2:1.

Не сможет принять участие в игре Игорь Пердута, перебравший желтых карточек, его место на поле хорошо знакомо Вадиму Сапаю, который, вероятно, и сменит Пердуту на левом фланге защиты. По остальным позициям Василий Сачко твердо и уверенно доверяет тем, кто начинал этот год в стартовом составе и изменений вносить не желает.

Вспоминаю историю противостояний, отметим, что это будет 23 встреча команд в элите украинского футбола. На данный момент статистика зафиксировала по 7 побед каждой из команд и еще 8 ничьих, разница мячей 26:21 в пользу хозяев. Непосредственно в Полтаве сыграно 11 игр: по 4 победы и поражения, а так же 3 ничьи, разница мячей 15:13 за «бело-зелеными».

Обслуживать встречу назначен Игорь Пасхал из Херсона, который в текущем чемпионате уже судил игры команд. В 5-м туре «Волынь» в гостях проиграла «Динамо» 1:2, а в 8-м туре «Ворскла» дома уступила «Шахтеру» 0:1.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок – Кравченко, Шарпар – Мякушко, Одарюк, Хлебас – Загорулько

«Волынь»: Кичак – Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал – Чепелюк, Мемешев, Тетеренко, Диденко – Задерецкий, Петров

Травмированные: Скляр («Ворскла»)

Дисквалифицированные: Пердута («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 1,40 – 4,00 – 7,50

Марафон: 1,42 – 4,60 – 8,30

Олимп: 1,39 – 4,44 – 8,00