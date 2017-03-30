Рамон Мончи ушел с поста спортивного директора Севильи

Официальный сайт «Севильи» сообщает о том, что Рамон Мончи покидает пост спортивного директора команды.

В пятницу состоится специальная пресс-конференция, на которой помимо Мончи будет присутствовать президент «Севильи» Хосе Кастро. В ходе беседы с журналистами станут известны детали расторжения договора.

Предполагается, что теперь Мончи свяжет свою дальнейшую судьбу с итальянской «Ромой».