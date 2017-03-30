Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ильичевец сменит название

Мариупольский клуб будет переименован в «Металлург» или «Мариуполь»

  • 30.03.2017 22:31
  • 402 просмотров
  • 0 комментария
Метки
forum-mariupol.com.ua
© forum-mariupol.com.ua

Разговоры о необходимости переименования городского футбольного клуба ведутся уже, как минимум, год. И вот сейчас пришло время определиться с новым именем.

До 1 мая инвестор должен принять решение о новом имени, а до конца июня клуб должен завершить всю юридическую процедуру по переименованию.

Рассматривались все возможные варианты того, как называть городскую футбольную команду. За свою историю клуб менял название семь раз. И каждый раз это происходило из-за смены спонсора клуба.

Например, когда главным финансистом футбольного клуба стали железнодорожники, команда стала «Локомотивом», а когда его финансирование полностью легко на плечи комбината им. Ильича — команда стала «Ильичевцем».

Сегодня клуб не привязан ни к металлургам, ни к портовикам, ни к машиностроителям. Его инвестор — человек извне. Поэтому в «Ильичевце» полагают, что название команды должно быть максимально удалено от профессий, быть вне ассоциаций, при этом быть максимально привязанным к городу.

Среди вариантов, которые голосовались на сайте ФК, больше всего голосов набрало название «Мариуполь». На втором месте - «Металлург».

Футбольные фанаты больше поддерживают второй вариант. Однако многие эксперты и просто болельщики считают неправильным продолжать тиражировать «Металлургов» в Украине (напомним, в Запорожье есть ФК «Металлург»), да и оставлять привязку к комбинатам, которые на сегодня полностью отказались от финансового участия в работе команды, тоже неправильно.

Тем не менее, поскольку в предварительном голосовании победили эти два варианта, именно их клуб выносит для финального голосования.

Вы сможете проголосовать на сайте ФК — Fcilich.com, на сайте 0629.com.ua и  в группе ВКонтакте 0629.

Ниже — обращение руководства клуба с просьбой поддержать городскую футбольную команду и проголосовать за ее новое имя.

«Свою историю наш городской футбольный коллектив начинает с 1960 года, когда в Жданове (так тогда назывался Мариуполь) путем объединения «Авангарда» и «Шахтера» (Рутченково) была создана команда мастеров «Азовсталь».

В 1966 году команда была переименована в «Азовец», а еще через пять лет, в 1971 году, - в «Металлург».

Это название тогдашние ждановцы носили недолго — в 1974 году футболистов под свою опеку взяли железнодорожники и, как следствие, команда стала называться «Локомотив». Однако в 1976 году клуб был передан заводу тяжелого машиностроения и стал выступать как «Новатор».

Под этим именем ждановцы играли до 1992 года, то есть 16 лет (это клубный рекорд).

В 1992 году было принято решение вернуть клубу название «Азовец». В 1996 году футбольной команде финансовую помощь начали оказывать металлургические гиганты - комбинат им. Ильича и «Азовсталь». Поэтому клуб стал носить название «Металлург» и идентифицировать себя как «команда металлургов».

Свое нынешнее название «Ильичевец» наш футбольный клуб получил в 2003 году, когда генеральным спонсором ФК стал комбинат им. Ильича, а президентом — Владимир Бойко.

Именно под брэндом «Ильичевец» наша команда добилась лучших результатов, завоевав путевку в Кубок УЕФА.

Футбольный клуб обращается ко всем жителям Мариуполя, футбольным болельщикам, спортивной общественности, металлургам и студентам, портовикам и машиностроителям, морякам и учителям с просьбой принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды.

Предварительное голосование, проходившее на сайте футбольного клуба, определило финалистов — два варианта названия: «Мариуполь» и «Металлург».

По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут взвешенное, продуманное решение с учетом всех мнений и пожеланий, без политической подоплеки в этом вопросе.

Свое мнение вы можете высказать на официальном сайте нашего клуба Fcilich.com

Решение о новом имени для городского футбольного клуба будет принято до 1 мая».

 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.