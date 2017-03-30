Ильичевец сменит название

Разговоры о необходимости переименования городского футбольного клуба ведутся уже, как минимум, год. И вот сейчас пришло время определиться с новым именем.

До 1 мая инвестор должен принять решение о новом имени, а до конца июня клуб должен завершить всю юридическую процедуру по переименованию.

Рассматривались все возможные варианты того, как называть городскую футбольную команду. За свою историю клуб менял название семь раз. И каждый раз это происходило из-за смены спонсора клуба.

Например, когда главным финансистом футбольного клуба стали железнодорожники, команда стала «Локомотивом», а когда его финансирование полностью легко на плечи комбината им. Ильича — команда стала «Ильичевцем».

Сегодня клуб не привязан ни к металлургам, ни к портовикам, ни к машиностроителям. Его инвестор — человек извне. Поэтому в «Ильичевце» полагают, что название команды должно быть максимально удалено от профессий, быть вне ассоциаций, при этом быть максимально привязанным к городу.

Среди вариантов, которые голосовались на сайте ФК, больше всего голосов набрало название «Мариуполь». На втором месте - «Металлург».

Футбольные фанаты больше поддерживают второй вариант. Однако многие эксперты и просто болельщики считают неправильным продолжать тиражировать «Металлургов» в Украине (напомним, в Запорожье есть ФК «Металлург»), да и оставлять привязку к комбинатам, которые на сегодня полностью отказались от финансового участия в работе команды, тоже неправильно.

Тем не менее, поскольку в предварительном голосовании победили эти два варианта, именно их клуб выносит для финального голосования.

Вы сможете проголосовать на сайте ФК — Fcilich.com, на сайте 0629.com.ua и в группе ВКонтакте 0629.

Ниже — обращение руководства клуба с просьбой поддержать городскую футбольную команду и проголосовать за ее новое имя.

«Свою историю наш городской футбольный коллектив начинает с 1960 года, когда в Жданове (так тогда назывался Мариуполь) путем объединения «Авангарда» и «Шахтера» (Рутченково) была создана команда мастеров «Азовсталь».

В 1966 году команда была переименована в «Азовец», а еще через пять лет, в 1971 году, - в «Металлург».

Это название тогдашние ждановцы носили недолго — в 1974 году футболистов под свою опеку взяли железнодорожники и, как следствие, команда стала называться «Локомотив». Однако в 1976 году клуб был передан заводу тяжелого машиностроения и стал выступать как «Новатор».

Под этим именем ждановцы играли до 1992 года, то есть 16 лет (это клубный рекорд).

В 1992 году было принято решение вернуть клубу название «Азовец». В 1996 году футбольной команде финансовую помощь начали оказывать металлургические гиганты - комбинат им. Ильича и «Азовсталь». Поэтому клуб стал носить название «Металлург» и идентифицировать себя как «команда металлургов».

Свое нынешнее название «Ильичевец» наш футбольный клуб получил в 2003 году, когда генеральным спонсором ФК стал комбинат им. Ильича, а президентом — Владимир Бойко.

Именно под брэндом «Ильичевец» наша команда добилась лучших результатов, завоевав путевку в Кубок УЕФА.

Футбольный клуб обращается ко всем жителям Мариуполя, футбольным болельщикам, спортивной общественности, металлургам и студентам, портовикам и машиностроителям, морякам и учителям с просьбой принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды.

Предварительное голосование, проходившее на сайте футбольного клуба, определило финалистов — два варианта названия: «Мариуполь» и «Металлург».

По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут взвешенное, продуманное решение с учетом всех мнений и пожеланий, без политической подоплеки в этом вопросе.

Свое мнение вы можете высказать на официальном сайте нашего клуба Fcilich.com

Решение о новом имени для городского футбольного клуба будет принято до 1 мая».