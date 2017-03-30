Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ: «В тюрьме видел как убивают людей»

Откровенное интервью бывшего форварда «Динамо», «Металлурга» и «Арсенала».

— Вас купило киевское «Динамо», которое ещё тренировал Лобановский. Каким он был?

— Лучшим. Я чуть не умер на первой же тренировке. Гири, прыжки, рывки – люди не то что блевали, а просто задыхались. Но терпели. Человек – это зверь, он ко всему привыкает.



— Если говорить о личных отношениях с Лобановским, то какой эпизод вспомните?

— В день рождения сделал дубль «Андерлехту» в Лиге чемпионов. Валерий Васильевич один на один редко с кем-то общался, но тут подошёл и жёстко так сказал: «Забивать надо не только по праздникам». Пришлось прибавлять. Слишком хорошо получилось, раз в Испанию уехал.



— Говорят, что вы так быстро ушли из «Динамо», потому что не хотели отрабатывать в обороне.

— В Киеве правда защищался каждый игрок. Даже нападающий делал дикие объёмы работы. Но ушёл я не из-за этого, а потому что «Реал Сосьедад» предложил 5 с лишним миллионов. На мне заработали – это во-первых. Во-вторых, Ла Лига – чемпионат мечты. Надо было попробовать.

— Понравилось?

— Не очень. Нас, неевропейцев, считали легионерами, поэтому конкуренция была двойной. Плюс я сразу травмировал колено и выбыл на семь месяцев. Вернулся, а Джон Тошак говорит: «Ищи себе новую команду». Причём выпустил меня с «Севильей», я забил гол, но опять сел на лавку. Сейчас понимаю, что он просто договорился привести «своих», поэтому и сливал меня.

Яя Туре воспитанный, много работал и прибавлял с каждым днём. На шаге всех убирал — одного, второго, третьего – бил, пасовал.

— Когда в Донецк приехал Яя Туре – вы сразу поняли, что это за футболист?

— Мы на первой же тренировке решили, что у парня большое будущее. Он воспитанный, много работал и прибавлял с каждым днём. На шаге всех убирал — одного, второго, третьего – бил, пасовал. Конечно, мы не думали тогда о «Барселоне», но класс футболиста был понятен.

— После «Металлурга» вы нигде не задерживались дольше, чем на год. Играли в «Алании», «Маккаби», «Баку».

— И уехал бы на Кипр, меня там ждали. Был в отличной форме, поэтому пару годиков поиграл бы точно. Готовился тогда к переезду, утром потренировался, поехал на встречу к другу – и оказался в тюрьме.



— Как это было?

— Пришёл в одном место, а на меня накинулись 30 человек. Никто ничего не говорил, никаких обвинений не предъявлял, просто начали заламывать. Конечно, я начал отмахиваться и очень сильно получил. Били по лицу, пинали ногами, кровь, синяки. Так у нас работала полиция.

У судьи спрашивал. «Девушка, я с шести лет в футбол играю, какие у меня могут быть воровские традиции»? А ей всё равно. Они дела как свитера шили. Без улик и доказательств.

— Вас судили по статье «воровские традиции». Это что такое?

— То же самое у судьи спрашивал. «Девушка, я с шести лет в футбол играю, какие у меня могут быть воровские традиции»? А ей всё равно. Они дела как свитера шили. Без улик и доказательств.

— Вас же взяли с поличным, якобы вы были коллектором и выбивали деньги для клиентов-букмекеров.

— Сказали, что я в воровской общак вёз пачку баксов. На ней даже отпечатков не было.



— А куда везли?

— Никуда. Мне подкинули деньги. Я это и судье говорил: «Посмотрите на мои карманы – как туда такие бабки поместиться могли? Она отвечает: «Ты в руках нёс». Да в каких руках вообще?!



— Что они в таком случае хотели?

— Назвали фамилии, против которых надо было дать уже подготовленные показания. Но я 30 лет жил честно и стукачом становиться не собирался.



— Как на вас давили?

— Такого, чтобы били и пытали, не было. Полицейские в тюрьме с уважением относились. Спрашивали: «Ну как же так получилось»? Но я известный футболист, а вот других людей просто убивали.