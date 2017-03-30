Лига наций УЕФА: возможный расклад

В сентябре 2018 года будут сыграны первые матчи Лиги наций УЕФА. В рамках турнира 55 сборных будут разбиты на четыре дивизиона.

Кто идет в какой дивизион?

Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Дивизионы A и B будут состоять из четырех трио.

Дивизион C будет состоять из одного трио и трех квартетов

Дивизион D будет состоять из четырех квартетов

Процедура жеребьевки будет утверждена позже

Лига наций учитывает принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд в Лиге наций будет определять состав корзин для жеребьевки последующих Европейских квалификаций.

Как бы выглядели дивизионы, если бы учитывался нынешний рейтинг?

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018 (не путать с отдельным рейтингом ФИФА). Если бы состав дивизионов Лиги наций определялся им, то картина выглядела бы следующим образом...

ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина

ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия

ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения

ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)

Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, БЮР Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар

Состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

Однако при нынешнем положении дел...