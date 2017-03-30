Тернопольская Нива планирует вернуться в профессиональный футбол

Тернопільська «Нива» вже з літа планує повернутись у професійний футбол. Два роки тому команда вилетіла із першої ліги та офіційно припинила своє існування. Водночас саму команду зберегти вдалося. Відтоді «Нива» грає у чемпіонаті Тернопільської області, а також у аматорській футбольній лізі України. Тернопільська «Нива» планує повернутися у професіонали та вже оформлює заявку на участь у другій лізі.
З гравців «Ниви», яка колись грала у першій лізі, залишилися тільки Віталій Бадло та Ігор Кохман. Команду продовжує тренувати Петро Бадло. Наразі «Нива» награє склад у товариських зустрічах із суперниками різного рівня.
9 квітня «Нива» зіграє перший офіційний весняний матч у аматорському чемпіонаті України. Там завдання потрапити в четвірку кращих. Головною метою на 2017-й футбольний рік є повернення у професійний футбол.
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