Артем Кравец готовится сыграть против Барселоны

Как сообщает официальный сайт испанской Гранады, нападающий сборной Украины Артем Кравец вернулся из расположения нашей команды полностью здоровым. Вчера днем он вместе с партнерами приступил к подготовке к матчу 29-го тура Примеры против Барселоны.
Никаких ограничений у форварда нет. Работники сайта ожидают, что украинец будет включен как минимум в заявку на поединок. Добавим, что матч Гранада — Барселона состоится в ближайшее воскресенье. Начало — в 21.45 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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