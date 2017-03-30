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Артем Кравец готовится сыграть против Барселоны

По мнению официального сайта «Гранады» украинец попадет в заявку на поединок

  • 30.03.2017 19:27
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Как сообщает официальный сайт испанской Гранады, нападающий сборной Украины Артем Кравец вернулся из расположения нашей команды полностью здоровым. Вчера днем он вместе с партнерами приступил к подготовке к матчу 29-го тура Примеры против Барселоны.

Никаких ограничений у форварда нет. Работники сайта ожидают, что украинец будет включен как минимум в заявку на поединок. Добавим, что матч Гранада — Барселона состоится в ближайшее воскресенье. Начало — в 21.45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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