Максим КОВАЛЕВ: «Не могу дождаться момента, когда вернусь на поле!»

Защитник кропивницкой «Звезды» Максим Ковалев, который проходит процесс реабилитации после операции на мениске рассказал о своем восстановлении:

- Процесс реабилитации протекает хорошо. Я занимаюсь с реабилитологами в Киеве, тренируюсь по два раза в день. Курс состоит из четырех этапов по 2 недели с таким же интервалом. Приезжаю на две недели в Киев, потом на две недели возвращаюсь в Кропивницкий, они мне расписывают работу. Сейчас я нахожусь в Киеве, это уже четвертая поездка, и, надеюсь, последняя.

- Как быстро ты приступил к восстановлению после операции?

- Практически сразу. После операции на следующий день меня забрали и 16-го числа я с Сашей Акименко поехал в Алчевск. Мне очень повезло, что он был на машине, потому что с лангетом и на костылях я бы сам вряд ли добрался. Приехав домой, я занимался два раза в день с резиной, чтобы мышца не сильно атрофировалась. А уже через месяц начался мой курс реабилитации в Киеве.

- Это довольно длительный процесс. Как в моральном плане его переносишь?

- Не то слово! Длинный и очень тяжелый. В моральном плане, конечно, тяжело. Очень долгие тренировки, но мне помогают мои родители и близкие люди. Я сам знаю и понимаю, что мне нужно это пройти и восстановиться, по-другому никак. Так что в целом, переношу это все хорошо.

- В этом сезоне, надеюсь, успеешь сыграть?

- Посмотрим. Я не хочу ничего загадывать и прогнозировать, доктора тоже. Но, конечно, очень хочется уже выйти на поле, не могу дождаться этого момента! Но я понимаю, что тут главное полностью восстановиться, без спешки, чтобы избежать рецидива. Поэтому форсировать события не стоит.

Александр НАГОЛЮК