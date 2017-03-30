Марьян ШВЕД: «Очень рад, что вернулся в сборную»

Один из лидеров молодежной сборной Украины Марьян Швед поделился эмоциями от возвращения в команду после серьезной травмы, а также прокомментировал ничейные результаты товарищеских поединков против Турции и Сербии.
«Тренер строит новую команду. Мы пытались играть в футбол против наших соперников, не бить, абы куда.
Все ребята играют на высоком уровне - в чемпионате Украины и за рубежом (тот же Лучкевич в «Стандарде») - поэтому мне кажется, что у нас очень хорошая команда.
Очень рад, что вернулся в сборную, поэтому очень хотел сыграть, мне дали игровые минуты. Я очень рад. Жаль, что не получилось выиграть, но будем работать, чтобы одерживать победы дальше», - сказал Швед.
Источник — ТК Футбол
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