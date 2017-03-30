Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марьян ШВЕД: «Очень рад, что вернулся в сборную»

Игрок молодежной сборной Украины – о товарищеских матчах против Турции и Сербии

  • 30.03.2017 18:48
  • 351 просмотров
  • 0 комментария
Метки
espreso.tv. Марьян Швед
© espreso.tv. Марьян Швед

Один из лидеров молодежной сборной Украины Марьян Швед поделился эмоциями от возвращения в команду после серьезной травмы, а также прокомментировал ничейные результаты товарищеских поединков против Турции и Сербии.

«Тренер строит новую команду. Мы пытались играть в футбол против наших соперников, не бить, абы куда.

Все ребята играют на высоком уровне - в чемпионате Украины и за рубежом (тот же Лучкевич в «Стандарде») - поэтому мне кажется, что у нас очень хорошая команда.

Очень рад, что вернулся в сборную, поэтому очень хотел сыграть, мне дали игровые минуты. Я очень рад. Жаль, что не получилось выиграть, но будем работать, чтобы одерживать победы дальше», - сказал Швед.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.