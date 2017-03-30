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Берислав Станоевич в гостях у Sport.ua

Тренер-селекционер киевского «Динамо» расскажет о специфике работы клубной селекционной службы

  • 30.03.2017 18:35
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Берислав Станоевич в гостях у Sport.ua
4 апреля гостем Sport.ua станет тренер-селекционер киевского «Динамо» Берислав Станоевич. Берислав работает в «Динамо» с 2001 года, зона его ответственности – страны экс-Югославии. Именно с подачи Станоевича в «Динамо» появились Горан Гавранчич, Милош Нинкович, Йерко Леко, Горан Саблич, Огнен Вукоевич, Нико Кранчар, Горан Попов, Домагой Вида, Александар Пантич и многие другие балканские футболисты. Берислав расскажет, как поставлена работа в клубной селекционной службе, чьи переходы в «Динамо» сорвались в последний момент и когда он стал лицензированным агентом ФИФА.
 
Начало конференции в 15:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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