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Володимир ШАРАН: «10 гравців не зможуть зіграти проти Динамо»

Головний тренер «Олександрії» – про готовність команди до наступного матчу чемпіонату

  • 30.03.2017 18:16
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pfcstal.com, Владимир Шаран
© pfcstal.com, Владимир Шаран

Напередодні матчу проти київського «Динамо» керманич «Олександрії» Володимир Шаран розповів про готовність команди до поєдинку.

«В своєму попередньому інтерв’ю я сказав, що хочу звернутися до президента «Динамо» Київ Ігоря Суркіса та головного тренера киян, мого друга та колишнього одноклубника, Сергія Реброва, з проханням дозволити орендованому Андрію Цурікову зіграти в матчі 23-го туру Ліги «Парі-Матч» між ФК «Олександрія» - «Динамо» Київ. Це було сказано дещо емоційно, так як у нас зараз непроста ситуація в команді – 10 гравців через травми та дискваліфікації не зможуть прийняти участь в матчі проти киян.

Але це було більш емоційне прохання, а ніж офіційне. Прекрасно розумію, що це практично неможливо. Тому на поєдинок з киянами ми виставимо тих гравців, які максимально функціонально готові до цієї зустрічі. Ми власними силами будемо намагатися показувати гідну гру проти чинного чемпіона», - сказав Шаран.

Источник — ФК Александрия

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