Херсонский Кристалл снимается с соревнований второй лиги

Херсонский «Кристалл» направил письмо в администрацию ПФЛ, в котором сообщил, что команда снимается с соревнований второй лиги сезона 2016/17. Главной причиной называется сложная финансовая и политическая ситуация.

В связи с этим матч 23-го тура «Мир» - «Кристалл» сыгран не будет. Окончательное решение о судьбе херсонского «Кристалла» будет принято Советом лиг в ближайшее время.