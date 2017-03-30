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Херсонский Кристалл снимается с соревнований второй лиги

Причина – сложная финансовая и политическая ситуация

  • 30.03.2017 17:54
  • 276 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Кристалл Херсон
© ФК Кристалл Херсон

Херсонский «Кристалл» направил письмо в администрацию ПФЛ, в котором сообщил, что команда снимается с соревнований второй лиги сезона 2016/17. Главной причиной называется сложная финансовая и политическая ситуация.

В связи с этим матч 23-го тура «Мир» - «Кристалл» сыгран не будет. Окончательное решение о судьбе херсонского «Кристалла» будет принято Советом лиг в ближайшее время.

Источник — ПФЛ

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Комментарии
    iurii_bagrov
    online
      iurii_bagrov, 30.03.2017 18:17
    0
    очень жаль, когда исчезают клубы (((((
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