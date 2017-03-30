Херсонский Кристалл снимается с соревнований второй лиги

Херсонский «Кристалл» направил письмо в администрацию ПФЛ, в котором сообщил, что команда снимается с соревнований второй лиги сезона 2016/17. Главной причиной называется сложная финансовая и политическая ситуация.
В связи с этим матч 23-го тура «Мир» - «Кристалл» сыгран не будет. Окончательное решение о судьбе херсонского «Кристалла» будет принято Советом лиг в ближайшее время.
Источник — ПФЛ
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