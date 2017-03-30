ГОЛОВКО: «Ближе к осени определим игроков, которые помогут Шевченко»

В то время, когда главная команда страны в рамках квалификации ЧМ-2018 противостояла в Загребе хорватам, молодежная сборная Украины под руководством Александра Головко проводила первый тренировочный сбор в нынешнем году. Началась подготовка к стартующему в сентябре отборочному турниру Евро-2019 (U-21).

Сине-желтые на выезде провели два контрольных поединка, с Турцией и Сербией, и оба раза была зафиксирована ничья – 1:1.

– Наши суперники были хорошего качества, – сказал Александр Головко, – И сборная Турции, и сборная Сербии порой создавали нам такие проблемы, с которыми наши футболисты еще не сталкивались. Но даже при этом приятно было смотреть на игру команды, которая, несмотря на то, что выступала в гостях, всеми силами старалась победить. У меня ни к кому нет претензий.

– Как проявили себя наши иностранцы, в частности Швед, долгое время не игравший в своем клубе?

– Марьян из-за травмы пропустил около полугода. Он без хирургического вмешательства решал проблемы колена. Сейчас видно, что парень хочет играть, но того тонуса, который нужен для сборной, ему пока хватает. На один тайм, может, чуть больше.

Но во второй половине игры с сербами было заметно, что футболист потихоньку приходит в себя. Надеюсь, он заиграет в своем клубе и к официальным матчам молодежки подойдет во всеоружии.

– Это сбор был в какой-то мере ознакомительным, но для себя костяк команды вы уже видите?

– Он есть. Другое дело, что любой костяк молодежной сборной автоматически будет готов подходить и к первой сборной страны. Думаю, ближе к осени мы вместе с Андреем Шевченко будем принимать решения по тем футболистам, которые, возможно, помогут главной команде Украины. Мы готовим ребят в общем направлении для того, чтобы они, как, к примеру, Николай Матвиенко, в любой момент были под рукой.

– Следующий сбор молодежки — турнир памяти Валерия Лобановского. Участники соревнований уже известны?

– Помимо сборной Украины, пока разговоры идут о таких командах, как Черногория, Словения и Финляндия. В эти страны отправлены запросы, ждем их ответ, поэтому точно все станет известно немного позже.