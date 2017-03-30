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Григорій ЯРМАШ: «В ідеалі було б мати 16 команд у два кола в УПЛ»

Захисник луганської «Зорі» – про недоліки чинного формату чемпіонату України

  • 30.03.2017 17:24
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ФК Заря. Григорий Ярмаш
© ФК Заря. Григорий Ярмаш

Захисник «Зорі» Григорій Ярмаш висловив думку, щодо реформування чемпіонату України.

«Так, нинішній формат не ідеальний, бо в другій шістці інтриги практично немає. Три команди з цієї групи взагалі ні за що не боряться і це неправильно. У першій шістці буде цікаво. «Шахтарю» ще треба закріпити своє чемпіонство, зокрема у двох матчах проти »Динамо». Ми теж не дамо киянам спокійного життя. Буде боротьба за місце у єврокубках...

Ідея «Шахтаря» з плей-офами виглядає цікаво. У такому випадку команди з другої шістки не лише боротимуться за збереження прописки, у них ще буде шанс пробитися у єврокубки. В такому випадку фініш чемпіонату матиме більшу інтригу. Та все ж, на мою думку, в ідеалі було б мати 16 команд, які б змагалися у два кола. Але коли ми до цього повернемось - не відомо», - сказав Ярмаш.

Источник — ПлюсСпорт

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