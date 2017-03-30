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Сергей Назаренко возглавил молодежную команду Днепра

Легендарный футболист днепрян перешел на тренерскую работу

  • 30.03.2017 16:43
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ФК Днепр. Сергей Назаренко
© ФК Днепр. Сергей Назаренко

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко принял решение завершить карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Он вошел в тренерский штаб молодежного состава днепрян и сегодня принял участие в первой тренировке в новой для себя роли.

«Я принял решение начать новый этап в карьере и жизни, — сказал Сергей Назаренко после первого рабочего дня в новом качестве. — Перешел на тренерскую работу. Еще некоторое время назад я поступил на курсы, где учусь на лицензию категорий Б и А, и сейчас получил возможность набираться опыта. Рад, что это происходит в родной команде. Потихоньку осваиваюсь в новой роли и буду всеми силами работать на благо Днепра».

Напомним, Назаренко дебютировал в «Днепре» в 1999 году и провел с тех пор за днепрян 272 матча, в которых забил 54 мяча. Последний раз на поле в футболке «Днепра» Назаренко вышел 22 октября 2016 года в выездном матче с «Волынью»

Источник — ФК Днепр

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