ОФИЦИАЛЬНО: Андерлехт подписал Теодорчика

Бельгийский «Андерлехт» официально подтвердил подписание контракта с польским нападающим Лукашем Теодорчиком. Подробности сделки обещают огласить позже.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро, а форвард получит контракт на 4 года.

В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за клуб из Брюсселя во всех турнирах.

Good news ! Lukasz Teodorczyk just signed his contract ! More info soon on https://t.co/lUkR6v36ND ! ⚽️👍 #RSCA #COYM pic.twitter.com/Ocr8nvbXbd