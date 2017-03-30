ОФИЦИАЛЬНО: Андерлехт подписал Теодорчика

Бельгийский «Андерлехт» официально подтвердил подписание контракта с польским нападающим Лукашем Теодорчиком. Подробности сделки обещают огласить позже.
Ранее сообщалось, что «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро, а форвард получит контракт на 4 года.
В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за клуб из Брюсселя во всех турнирах.
Good news ! Lukasz Teodorczyk just signed his contract ! More info soon on https://t.co/lUkR6v36ND ! ⚽️👍 #RSCA #COYM pic.twitter.com/Ocr8nvbXbd— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 30 березня 2017 р.
Источник — ФК Андерлехт
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Динамо л,,,хи
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а чё сразу лохи?
наоборот, рачительные хозяева - как тот фермер: сколько весной посадил - столько осенью и собрал. ни одной картофелины не пропало!
Динамо л,,,хи
-----------------------а чё сразу лохи?
наоборот, рачительные хозяева - как тот фермер: сколько весной посадил - столько осенью и собрал. ни одной картофелины не пропало!
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