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ОФИЦИАЛЬНО: Андерлехт подписал Теодорчика

Бельгийский клуб объявил о трансфере польского нападающего

  • 30.03.2017 16:13
  • 877 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Бельгийский «Андерлехт» официально подтвердил подписание контракта с польским нападающим Лукашем Теодорчиком. Подробности сделки обещают огласить позже.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро, а форвард получит контракт на 4 года.

В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за клуб из Брюсселя во всех турнирах.

Источник — ФК Андерлехт

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Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
    online
      IlyashenkoM6-2013, 30.03.2017 16:18
    +4
    Динамо л,,,хи )
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 30.03.2017 16:24
    +1
    Помолчим, бл*ть...
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    pulse240
      pulse240, 30.03.2017 16:30
    +3
    Как тут можно молчать?) Если бы Тео был единственным косяком Динамо, а так...
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    уух
    online
      уух, 30.03.2017 16:38
    +1
    IlyashenkoM6-2013, 30.03.2017 16:18 +2
    Динамо л,,,хи
    -----------------------

    а чё сразу лохи?
    наоборот, рачительные хозяева - как тот фермер: сколько весной посадил - столько осенью и собрал. ни одной картофелины не пропало!
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
    online
      IlyashenkoM6-2013, 30.03.2017 16:47
    0
    уух, 30.03.2017 16:38
    IlyashenkoM6-2013, 30.03.2017 16:18 +2
    Динамо л,,,хи
    -----------------------а чё сразу лохи?
    наоборот, рачительные хозяева - как тот фермер: сколько весной посадил - столько осенью и собрал. ни одной картофелины не пропало!
    ))) ну так то да )))
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 30.03.2017 16:49
    0
    в три раза дороже продали чем купили, даже если бы он в чемпионате Украине 50 забил, дороже 7 млн его никто бы не купил, кроме китайцев. Во вторых продали лавочника. В третьих МЮ бесплатно отдал Погба Ювентусу и купил обратно за 100млн. Это одна из редких успешных сделок Киева, найти в польском чемпе бревно и продать 5 лимонов.
    Ссылка
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