ОФИЦИАЛЬНО: Андерлехт подписал Теодорчика

Бельгийский «Андерлехт» официально подтвердил подписание контракта с польским нападающим Лукашем Теодорчиком. Подробности сделки обещают огласить позже.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро, а форвард получит контракт на 4 года.

В текущем сезоне Теодорчик забил 28 голов за клуб из Брюсселя во всех турнирах.