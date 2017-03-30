ПОРОШЕНКО: Ситуація з Зозулею є результатом пропагандистської кампанії

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм обговорив скандальну ситуацію із нападником «Бетіса» Романом Зозулею.
«Ситуація з Романом Зозулею є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни Росії проти України», - заявив Порошенко.
Він також подякував іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста.
Источник — Facebook.com
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