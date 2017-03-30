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ПОРОШЕНКО: Ситуація з Зозулею є результатом пропагандистської кампанії

Президент України на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії обговорив скандальну ситуацію

  • 30.03.2017 15:42
  • 392 просмотров
  • 3 комментария
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novynarnia.com. Петр Порошенко и Мариано Рахой
© novynarnia.com. Петр Порошенко и Мариано Рахой

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм обговорив скандальну ситуацію із нападником «Бетіса» Романом Зозулею.

«Ситуація з Романом Зозулею є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни Росії проти України», - заявив Порошенко.

Він також подякував іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Kirovograd_Da
      Kirovograd_Da, 30.03.2017 16:18
    -5
    Еще Пэця забыл сказать, что в его голевой засухе тоже Кремль виноват. И в поражении от хорватов тоже явно путинский след присутствует. Хотя конфеты Рошен в России продаются успешно, в том же самом Крыму. Вот такая хибридная война.
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    rokkino
    rokkino, 30.03.2017 16:26
    -2
    И постоянное упоминание о России,это тоже спец.компания,разработанная в России,чтобы создать в Украине мнение,что уже надоело упоминание о России.И это нужно России.Фух,закончил.
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    Grach27
    online
      Grach27, 30.03.2017 16:41
    -3
    Такое втирать премьер-министру Испании..., ну и ну. Да и пятница только завтра.
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