Сергей Стаховский поблагодарил Данило Силву за преданность Динамо

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Бавария теряет Нойера 16:39 — Sasha3110 Не страшно,Бавария и так уже чемпион!!!

Динамо готово взять Макаренко обратно 16:38 — dovbush31 та ніде йому і тої зарплати ніхто не дасть що уменшена кому він потрібен слабенький гравець а паф...