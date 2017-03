Сергей Стаховский поблагодарил Данило Силву за преданность Динамо

Украинский теннисист Сергей Стаховский поблагодарил бразильского защитника Данило Силву за годы выступлений в составе киевского «Динамо».

«Спасибо тебе, Данило Силва, за профессионализм и преданность моему любимому клубу «Динамо»!. Тебя не забудут», - написал теннисист в Twitter.

Thank you Danilo #Silva for you professionalism and dedication to my beloved @DynamoKyiv ! You will be remembered! #respect