Сергей Стаховский поблагодарил Данило Силву за преданность Динамо

Украинский теннисист Сергей Стаховский поблагодарил бразильского защитника Данило Силву за годы выступлений в составе киевского «Динамо».
«Спасибо тебе, Данило Силва, за профессионализм и преданность моему любимому клубу «Динамо»!. Тебя не забудут», - написал теннисист в Twitter.
Thank you Danilo #Silva for you professionalism and dedication to my beloved @DynamoKyiv ! You will be remembered! #respect— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 30 березня 2017 р.
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