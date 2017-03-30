Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей Стаховский поблагодарил Данило Силву за преданность Динамо

Украинский теннисист пообещал, что болельщики никогда не забудут бразильского легионера

  • 30.03.2017 15:20
  • 358 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sapronov-tennis.org. Сергей Стаховский
© sapronov-tennis.org. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский поблагодарил бразильского защитника Данило Силву за годы выступлений в составе киевского «Динамо».

«Спасибо тебе, Данило Силва, за профессионализм и преданность моему любимому клубу «Динамо»!. Тебя не забудут», - написал теннисист в Twitter.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.