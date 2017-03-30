Иван ГЕЦКО: «Андрей Шевченко не боится доверять молодежи»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко оценил шансы команды Андрея Шевченко на выход из отборочной группы к ЧМ-2018.

«Что касается дальнейшей борьбы в нашей отборочной группе, то скажу, что нам будет очень и очень нелегко. Хочется, чтобы у ребят появилась полноценная игровая практика, соответственно, и оптимальные кондиции. Впереди — половина дистанции, нужен костяк команды, чтобы он давал результат.

Еще один важный — и положительный — момент заключается в том, что Андрей Шевченко не боится доверять молодежи, и в этом он молодец. Тренер старается работать по-европейски, не выбирая исполнителей за старые заслуги, а ставя тех, кто этого действительно достоин на данный момент.

Если то, о чем я говорил чуть выше, произойдет в ближайшее время, то сборная Украины еще может зацепиться за место в группе, которое даст возможность попасть на чемпионат мира», - написал Гецко в своем блоге.