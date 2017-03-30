За год трансферная стоимость Коноплянки упала вдвое

Авторитетный футбольный бизнес-ресурс Transfernarkt опубликовал обновленные данные о трансферной стоимости футболистов. Цена на украинского хавбека «Шальке» Евгения Коноплянку за полтора месяца упала на 4 миллиона евро и теперь составляет 12 млн.

Примечательно, что еще летом 2016 года за 27-летнего полузащитника нужно было выложить целых 25 миллионов.

Стоимость трансфера Андрея Ярмоленко осталась прежней и составляет 19 миллионов евро.