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За год трансферная стоимость Коноплянки упала вдвое

Желающим приобрести украинского хавбека «Шальке» достаточно раскошелиться на 12 миллионов евро

  • 30.03.2017 14:55
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ФФУ. Евгений Коноплянка
© ФФУ. Евгений Коноплянка

Авторитетный футбольный бизнес-ресурс Transfernarkt опубликовал обновленные данные о трансферной стоимости футболистов. Цена на украинского хавбека «Шальке» Евгения Коноплянку за полтора месяца упала на 4 миллиона евро и теперь составляет 12 млн.

Примечательно, что еще летом 2016 года за 27-летнего полузащитника нужно было выложить целых 25 миллионов.

Стоимость трансфера Андрея Ярмоленко осталась прежней и составляет 19 миллионов евро.

Источник — Transfermarkt

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