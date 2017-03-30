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ВАЛЯЕВ: «Об аргентинцах Металлиста ничего хорошего сказать не могу»

Бывший полузащитник «желто-синих» рассказал о легионерах харьковской команды

  • 30.03.2017 14:39
  • 1069 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Металлист. Сергей Валяев
© ФК Металлист. Сергей Валяев

Экс-игрок «Металлиста» Сергей Валяев поделился мнением о легионерах харьковского клуба.

– Скажу честно, когда стало появляться множество бразильцев и особенно аргентинцев, это уже был перебор. У них началось какое-то свое «кино», но в подробности вдаваться не хочу. С бразильцами еще более-менее складывалось, они ребята добродушные. Тот же Жажа, Эдмар, Фининьо, Шавьер. В меньше степени Тайсон – он парень своеобразный, капризный, с ним приходилось больше всех возиться. Об аргентинцах же в человеческом плане ничего хорошего сказать не могу. Ни об одном из них. Хотя футболисты они хорошие.

– Девич и Эдмар стали по-настоящему своими ребятами, украинцами?
– Да-да, это целиком и полностью наши ребята. Эдмар много лет играл в Украине, плюс у него супруга украинка. Они разговаривали на русском языке, мы понимали друг друга. Их я вообще не считал за легионеров. То же самое скажу о поляке Северине Ганцарчике и сербе Милане Обрадовиче. Это была наша команда.

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Комментарии
    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 30.03.2017 15:19
    0
    а кто напомнит мне об аргентинцах?
    Соса, Торсильери, правый защитник хороший был, как его? ...кто еще?
    Ссылка
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 30.03.2017 15:42
    0
    hoffenheim, 30.03.2017 15:19
    а кто напомнит мне об аргентинцах?
    Соса, Торсильери, правый защитник хороший был, как его? ...кто еще?
    Вильягра. А ещё Бланко, Кристальдо, Майдана, Асеведо и, кажется, Фред
    Ссылка
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 30.03.2017 15:43
    0
    Ну и Торес
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 30.03.2017 15:46
    0
    hoffenheim, 30.03.2017 15:19
    а кто напомнит мне об аргентинцах?
    Соса, Торсильери, правый защитник хороший был, как его? ...кто еще?
    Бланко и Кристальдо. Играли норм, но как настоящие леги, свалили с нытьём при малейшим возникновении проблем и кто-то из них ещё ужастики про Украину потом рассказывал. Ещё были защитники Чако Торрес и Вильягра.
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 30.03.2017 15:47
    0
    Оксана Малюк, 30.03.2017 15:42
    hoffenheim, 30.03.2017 15:19
    а кто напомнит мне об аргентинцах?Соса, Торсильери, правый защитник хороший был, как его? ...кто еще?

    Вильягра. А ещё Бланко, Кристальдо, Майдана, Асеведо и, кажется, Фред
    Азеведо и Фред бразильцы. Второй вообще за Металл никогда не играл
    Ссылка
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