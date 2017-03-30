ВАЛЯЕВ: «Об аргентинцах Металлиста ничего хорошего сказать не могу»

Экс-игрок «Металлиста» Сергей Валяев поделился мнением о легионерах харьковского клуба.

– Скажу честно, когда стало появляться множество бразильцев и особенно аргентинцев, это уже был перебор. У них началось какое-то свое «кино», но в подробности вдаваться не хочу. С бразильцами еще более-менее складывалось, они ребята добродушные. Тот же Жажа, Эдмар, Фининьо, Шавьер. В меньше степени Тайсон – он парень своеобразный, капризный, с ним приходилось больше всех возиться. Об аргентинцах же в человеческом плане ничего хорошего сказать не могу. Ни об одном из них. Хотя футболисты они хорошие.

– Девич и Эдмар стали по-настоящему своими ребятами, украинцами?

– Да-да, это целиком и полностью наши ребята. Эдмар много лет играл в Украине, плюс у него супруга украинка. Они разговаривали на русском языке, мы понимали друг друга. Их я вообще не считал за легионеров. То же самое скажу о поляке Северине Ганцарчике и сербе Милане Обрадовиче. Это была наша команда.