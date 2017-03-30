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Степан ЮРЧИШИН: «Марлос Україні не потрібен»

Спеціаліст вважає помилкою можливу натуралізацію бразильского футболіста

  • 30.03.2017 14:35
  • 279 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Степан Юрчишин воліє не бачити іноземців у збірній України.

«Звісно, Марлос - хороший футболіст, - сказав Степан Юрчишин, - Він міг би допомогти збірній України, особливо у теперішній час, коли ми відчуваємо брак добротних виконавців. Дехто каже, що можна натуралізувати одного Марлоса. А я так не вважаю. Ми повинні обійтися без Марлоса, бо в національній збірній Україні мають грати лише українці. Моя думка така: нам не потрібен Марлос».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 30.03.2017 15:00
    +2
    Моя думка така: хто такий Степан Юрчишин?
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 30.03.2017 15:03
    -2
    hoffenheim, 30.03.2017 15:00
    Моя думка така: хто такий Степан Юрчишин?
    а ти поцікався,я думаю він відоміший ніж ти
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    Arius.
    online
      Arius., 30.03.2017 15:09
    +1
    hoffenheim, 30.03.2017 15:00
    Моя думка така: хто такий Степан Юрчишин?
    Очередной эксперт, сейчас в Украине одни эксперты и активисты
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