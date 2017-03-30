Степан ЮРЧИШИН: «Марлос Україні не потрібен»

Степан Юрчишин воліє не бачити іноземців у збірній України.

«Звісно, Марлос - хороший футболіст, - сказав Степан Юрчишин, - Він міг би допомогти збірній України, особливо у теперішній час, коли ми відчуваємо брак добротних виконавців. Дехто каже, що можна натуралізувати одного Марлоса. А я так не вважаю. Ми повинні обійтися без Марлоса, бо в національній збірній Україні мають грати лише українці. Моя думка така: нам не потрібен Марлос».