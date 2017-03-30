ОФИЦИАЛЬНО: Швайнштайгер – игрок Чикаго Файр

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер подписал контракт с клубом «Чикаго Файр», который выступает в МЛС.

32-летний хавбек подписал однолетнее соглашение с опцией продления еще на год и зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон. В «Чикаго» немецкий полузащитник будет выступать под 31-м номером.

В составе «Ман Юнайтед» Швайнштайгер сыграл 35 матчей за 2 сезона и забил два гола.