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РАМОС: «Гризманн – игрок, который делает чемпионат Испании лучше»

Защитник мадридского «Реала» - о французском полузащитнике «Атлетико»

  • 30.03.2017 14:16
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express.co.uk. Серхио Рамос
© express.co.uk. Серхио Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в преддверии товарищеского матча с Францией высказался об игре форварда Антуана Гризманна.

«Гризманн – отличный игрок, который совершенно точно делает чемпионат Испании лучше.

Я всегда желаю ему удачи. Меньше, когда он играет против меня. У нас был матч с Францией, потом будет дерби, так что я сейчас не желаю ему всего хорошего.

Но Антуан – приятный парень, хороший профессионал и коллега. Он очень хороший футболист», – сказал Рамос.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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