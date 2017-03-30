РАМОС: «Гризманн – игрок, который делает чемпионат Испании лучше»

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в преддверии товарищеского матча с Францией высказался об игре форварда Антуана Гризманна.
«Гризманн – отличный игрок, который совершенно точно делает чемпионат Испании лучше.
Я всегда желаю ему удачи. Меньше, когда он играет против меня. У нас был матч с Францией, потом будет дерби, так что я сейчас не желаю ему всего хорошего.
Но Антуан – приятный парень, хороший профессионал и коллега. Он очень хороший футболист», – сказал Рамос.
Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид
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