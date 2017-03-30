Шахтер готовится к битве с Зарей

«Горняки» продолжают подготовку к старту второй части чемпионата Украины. Сегодня команда провела очередную тренировку на базе «Святошин». Самые яркие моменты занятия смотрите в фоторепортаже.
Матч 23-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье. Начало в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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а играть не будет...
снова влажные мечты как бы Копанке на Олимпийский пробраться....Но кукиш вам, да и киевская публика разбалованная хорошей театральной сценой, и если захочет пойти на спектакль то выберет Франка, или Молодой театр, а не футбольное поле...
Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !
эй, чип и дейл, вы уже бамбас спасли, теперь собираетесь спасать Олимпийский?
Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !
снова влажные мечты как бы Копанке на Олимпийский пробраться....Но кукиш вам, да и киевская публика разбалованная хорошей театральной сценой, и если захочет пойти на спектакль то выберет Франка, или Молодой театр, а не футбольное поле...
WADO 1976, 30.03.2017 14:19 Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского ! эй, чип и дейл, вы уже бамбас спасли, теперь собираетесь спасать Олимпийский?
А мы Донбасс и не "спасали" ! От кого ! Разве мы АТО начали ?
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