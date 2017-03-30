Шахтер готовится к битве с Зарей

Счастья, здоровья и удачи тебе!!!!!! Спасибо за игру, за годы, проведенные в "Динамо"!!...

Чего ж ты не посодействовал трансферу а??? ты ж тогда одним из тренеров Днепра был, языком пиздет...

Коноплянку треба було продавати в Ліверпуль.А ливерпуль знал об этом?