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Шахтер готовится к битве с Зарей

Донецкая команда провела тренировку на базе «Святошин»

  • 30.03.2017 13:42
  • 354 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» продолжают подготовку к старту второй части чемпионата Украины. Сегодня команда провела очередную тренировку на базе «Святошин». Самые яркие моменты занятия смотрите в фоторепортаже.

Матч 23-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 2 апреля в Запорожье. Начало в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 30.03.2017 13:59
    -7
    Центральный матч тура как ни как !
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    Joe777
      Joe777, 30.03.2017 14:09
    +2
    Лугандонское дерби двух бомжей
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    fnick
      fnick, 30.03.2017 14:12
    +1
    Кобин все носится как угорелый,
    а играть не будет...
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    kief
      kief, 30.03.2017 14:14
    +1
    битва в одну калитку. в 1-м тайме - направо. во 2-м тайме - налево
    Ссылка
    karron
      karron, 30.03.2017 14:19
    +2
    Ого " к битве"
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    WADO 1976
      WADO 1976, 30.03.2017 14:19
    -4
    Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !
    Ссылка
    Denios
    online
      Denios, 30.03.2017 14:23
    +5
    WADO 1976, 30.03.2017 14:19
    Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !
    эй, чип и дейл, вы уже бамбас спасли, теперь собираетесь спасать Олимпийский?
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 30.03.2017 14:23
    0
    Мортал комбат
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    cerik45
      cerik45, 30.03.2017 14:24
    +4
    WADO-1976, 30.03.2017 13:59
    Центральный матч тура как ни как !
    Ну на центральний он никак не катит,победителя предугадать не сложно.Алека-Динамо посмотреть будет интересней.
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    jekavayp
      jekavayp, 30.03.2017 14:29
    +4
    WADO 1976, 30.03.2017 14:19
    Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !

    снова влажные мечты как бы Копанке на Олимпийский пробраться....Но кукиш вам, да и киевская публика разбалованная хорошей театральной сценой, и если захочет пойти на спектакль то выберет Франка, или Молодой театр, а не футбольное поле...
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    wildva
      wildva, 30.03.2017 14:37
    -2
    Joe777, 30.03.2017 14:09
    Лугандонское дерби двух бомжей
    Если б не эти бомжи, то в этом чемпионате и смотреть не на что было. Иди майдань дальше, олень.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 30.03.2017 14:51
    -2
    Denios, 30.03.2017 14:23
    WADO 1976, 30.03.2017 14:19
    Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !

    эй, чип и дейл, вы уже бамбас спасли, теперь собираетесь спасать Олимпийский?
    А мы Донбасс и не "спасали" ! От кого ! Разве мы АТО начали ?
    Ссылка
    WADO-1976
      WADO-1976, 30.03.2017 14:54
    -2
    jekavayp, 30.03.2017 14:29
    WADO 1976, 30.03.2017 14:19
    Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского !

    снова влажные мечты как бы Копанке на Олимпийский пробраться....Но кукиш вам, да и киевская публика разбалованная хорошей театральной сценой, и если захочет пойти на спектакль то выберет Франка, или Молодой театр, а не футбольное поле...
    Согласен ! Спектакли на Олимпийском Динамо с Говерлой и Днепром показывало уже ! Поднадоело ! Вот я и предлагаю посмотреть футбол хорошего качества - Шахтер- Заря , лучшие на данный момент команды Украины ! (по игре ,не таблице)
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    Denios
    online
      Denios, 30.03.2017 15:08
    +1
    WADO-1976, 30.03.2017 14:51
    Denios, 30.03.2017 14:23
    WADO 1976, 30.03.2017 14:19 Предлагаю матч провести на Олимпийском ! Там долгов куча ,а с посещаемостью Динамо - они будут только расти ! А центральный матч тура соберет много зрителей и хоть как то подправит финансовое положение доведенного Динамо до банкротства Олимпийского ! эй, чип и дейл, вы уже бамбас спасли, теперь собираетесь спасать Олимпийский?

    А мы Донбасс и не "спасали" ! От кого ! Разве мы АТО начали ?
    действительно, от кого - там же сейчас все ваши, родные "асвабадители" пилят на металлолом все, что еще до этого не спилили
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