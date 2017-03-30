Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ: «Я не розумію, хто і за що бореться»

Рекордсмен нашого футболу про старт другого кола експериментального чемпіонату.

- Я взагалі не розумію цього формату, хто за що бореться? В другій шістці лише «Карпати», «Волинь» і «Дніпро» мають якесь завдання, а інші три команди? Для чого їм цей чемпіонат? Тепер друге. Для чого командам дублюючі склади? Щоб гравці основи мали більше ігрової практики. Сьогодні зіграв один тайм за дубль, завтра вийшов за основу. Це ж нормально. А що вийшло тепер? Основа «Карпат» потрапила до другої шістки, а дубль до першої. Тобто в день туру ми роз’їжджаємось по різних містах країни і жодної міграції вже не буде.

Формат змагань має бути стандартний, класичний у два кола. Ідеально, щоб у ньому змагалося 14-16 команд. Наскільки мені відомо, у першій лізі 4-5 команд готові виходити у Прем’єр-лігу. Якщо ми вже робимо експерименти, то давайте запустимо в еліту більше команд з нижчого дивізіону, - сказав екс-футболіст, а нині тренер дубля «Карпат» Олександр Чижевський.