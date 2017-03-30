Шахтер – участник #Morethanfootball Action Week

Европейские футбольные клубы, лиги и ассоциации объединяют усилия в рамках #Morethanfootball Action Week.

Инициатором кампании с таким названием выступила European Football for Development Network (EFDN) при поддержке Ассоциации европейских клубов (ECA), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Социального альянса, а также ряда команд и лиг. #Morethanfootball Action Week пройдет с 30 марта по 9 апреля.

ФК «Шахтер» присоединяется к программе, поддерживает социальные инициативы и развивает собственный проект «Давай, играй!», способствующий популяризации массового футбола в Украине и дающий детям возможность абсолютно бесплатно заниматься спортом.

#Morethanfootball Action Week направлена на то, чтобы предоставить европейскому футбольному сообществу возможность рассказать болельщикам о своих программах социальной ответственности в рамках общей кампании. Участники поддержат инициативу посредством баннеров на домашних матчах, публикаций в медиа и социальных сетях с хэштегом #Morethanfootball.

Социальная ответственность приобретает ключевую роль в европейском футболе. Для клубов это инструмент, позволяющий продемонстрировать свою приверженность обществу и болельщикам, поддержать репутацию, развивать лояльность к бренду и конкурентное преимущество.

Участники #Morethanfootball Action Week делятся инициативами, которые преподносят детям важные ценности, дают возможность вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и образованием.

Проект поддерживают многие европейские клубы: «Интер», «Милан», «Байер», «Вердер», «Вольфсбург», ПСЖ, «Рединг», ПСВ (Эйндховен), «Витесс», «Брюгге», «Гент», «Галатасарай», «Лудогорец», «Аустрия», «Ред Булл» (Зальцбург), АИК, «Легия», «Стремсгодсет» и другие.