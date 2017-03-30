Динамовцы задекларировали свои доходы

Продолжается всеукраинская кампания «Декларирование-2017», в рамках которой известные артисты, спортсмены, художники и другие публичные люди декларируют свои доходы.

Таким образом, собственным примером они демонстрируют, что подача деклараций и уплата налогов является нормой цивилизованной жизни, свидетельством высокого уровня культуры и уважения к своей стране.

Футболисты и функционеры ФК «Динамо» (Киев) также демонстрируют свою добросовестность. Как информирует пресс-служба ДФС в г. Киеве, за последний месяц в налоговых инспекциях разных районов столицы свои доходы за 2016 год задекларировали игроки Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Евгений Хачериди, спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, а также селекционер Владимир Бессонов.