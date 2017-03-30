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Фабио КАПЕЛЛО: «Я никого не призываю становиться монахом»

Знаменитый тренер поделился мнением о Юношеской лиге УЕФА

  • 30.03.2017 12:47
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РФС. Фабио Капелло
© РФС. Фабио Капелло

Фабио Капелло семь раз побеждал в чемпионатах Испании и Италии, выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с «Миланом» в 1994 году. UEFA.com встретился с 70-летним итальянцем на тренерском форуме Юношеской лиги УЕФА, чтобы обсудить с ним турнир, решающая фаза которого пройдет с 21 по 24 апреля.

О Юношеской лиге УЕФА...

Разъезжая по Европе, ты обогащаешь футбольные знания, встречаешься с командами, которые исповедуют разный стиль, играют на разных скоростях, имеют разные взгляды на футбол. Это очень важно для прогресса футболиста. Мне бы очень понравилось, если бы Юношеская лига существовала, когда я сам еще тренировал. Я играл в юношеских международных турнирах на уровне сборной, но это другое дело, поскольку здесь речь о лучших футбольных академиях в Европе.

О роли юношеских академий...

Система воспитания футболистов очень важна для тренера главной команды. В составе всемогущей «Барселоны» не только Лионель Месси, но и многие другие воспитывались в юношеской академии клуба. В великом «Милане» 90-х тоже играли парни, которые прошли через всю его юношескую систему. Это футболисты, которые в итоге нажимают на рычаги, передают философию клуба коллективу, более молодым игрокам.

О полуфиналистах

Возможно, на фоне «Реала», «Барселоны» и «Бенфики» «Зальцбург» выглядит белой вороной в финальном турнире, но этим командам не стоит недооценивать соперника. Не допустить подобного - одна из первейших задач тренера.

Когда играешь с не самым именитым соперником, может не хватить собранности. Время идет, одна недоработка цепляется за другую. Потом до тебя доходит, что на матч нужно было выйти с другим настроем, но уже поздно.

Такие вещи могут произойти, даже если обсудить их заранее. Я всегда смотрю, как разминается моя команда, как разминается соперник. По этому можно судить о многом. Когда вижу, что мои игроки ленятся, говорю: «Если будете играть так же, как разминаетесь, у вас нет шансов». Важно уделять внимание подобным деталям.

Через тернии к звездам

Если вы думаете, что можно добиться прогресса без жертв, у вас ничего не получится даже при наличии таланта. Без труда... Всегда есть куда расти. Очень важна физическая подготовка, поэтому тренироваться нужно усердно. Еще важнее - всегда выкладываться полностью, ведь это ваша работа. Я никого не призываю становиться монахом. Просто нужно понимать, что, тренируясь, ты растешь; ведя здоровый образ жизни, ты растешь.

Источник — УЕФА

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