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Сергій НАГОРНЯК: «Коноплянку треба було продавати в Ліверпуль»

Спеціалист вважає, що український гравець має проблеми, які не пов'язані з футболом

  • 30.03.2017 12:15
  • 683 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергій Нагорняк вважає, що Коноплянці дуже не щастить.

«Євген Коноплянка, мабуть, має проблеми, не пов'язанi з футболом, - сказав Сергій Нагорняк, - Не вiрю, що гравець з таким талантом не потрапляє навiть до заявки «Шальке» через футбольнi здiбностi. Євген Коноплянка має знайти тренера, який йому довiрятиме. I вiн ще встигне досягнути успiхiв. Принаймнi Коноплянцi ще зарано думати про другосортнi чемпiонати, на кшталт Туреччини, Бельгiї чи Грецiї.

Хай там як, але наразi Коноплянцi дуже не щастить. Могло бути все значно краще, якби два роки тому «Днiпро» вiддав цього таланта «Лiверпулю» за 20 мiльйонiв євро. Знаю, що англiйцi пропонували такi грошi».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Mr.K
      Mr.K, 30.03.2017 12:39
    +5
    По европейским меркам - довольно посредственный игрок с одним финтом и не отрабатывающий в защите. По делу сидит на банке.
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 30.03.2017 12:51
    -7
    а зозулю в манчестер)))вот гонят и ярмолу куда там писали боррусия?
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    Пауло Дибала
      Пауло Дибала, 30.03.2017 13:00
    +1
    Возьму его мне бутсы вытирать в Юве.
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