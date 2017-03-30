Сергій НАГОРНЯК: «Коноплянку треба було продавати в Ліверпуль»

Сергій Нагорняк вважає, що Коноплянці дуже не щастить.
«Євген Коноплянка, мабуть, має проблеми, не пов'язанi з футболом, - сказав Сергій Нагорняк, - Не вiрю, що гравець з таким талантом не потрапляє навiть до заявки «Шальке» через футбольнi здiбностi. Євген Коноплянка має знайти тренера, який йому довiрятиме. I вiн ще встигне досягнути успiхiв. Принаймнi Коноплянцi ще зарано думати про другосортнi чемпiонати, на кшталт Туреччини, Бельгiї чи Грецiї.
Хай там як, але наразi Коноплянцi дуже не щастить. Могло бути все значно краще, якби два роки тому «Днiпро» вiддав цього таланта «Лiверпулю» за 20 мiльйонiв євро. Знаю, що англiйцi пропонували такi грошi».
Источник — ПлюсСпорт
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